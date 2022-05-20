Росіяни обстріляли школу у Сєвєродонецьку: троє загиблих

Щонайменше троє людей загинули у результаті обстрілу російськими військовими школи у Сєвєродонецьку.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Зранку росіяни з артилерії поцілили в Сєвєродонецьку школу, де в укритті знаходилися люди. Більше 200 осіб, багато дітей. Троє дорослих загинули на місці".

Фото З telegram гайдая

Деталі: Поліція Луганської області наразі намагаються перевезти людей до іншого укриття.

Гайдай закликав усіх, хто ще залишається у місті, не виходити з укриттів.

Передісторія:

Раніше Гайдай повідомив, що в результаті російських обстрілів за день 12 людей загинули в Сєвєродонецьку, ще одна людина – у Гірській громаді.