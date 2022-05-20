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Росіяни обстріляли школу у Сєвєродонецьку: троє загиблих

Ірина БалачукП'ятниця, 20 травня 2022, 14:30
ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ 

Щонайменше троє людей загинули у результаті обстрілу російськими військовими школи у Сєвєродонецьку.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Зранку росіяни з артилерії поцілили в Сєвєродонецьку школу, де в укритті знаходилися люди. Більше 200 осіб, багато дітей. Троє дорослих загинули на місці".  

 
Фото З telegram гайдая 

Деталі: Поліція Луганської області наразі намагаються перевезти людей до іншого укриття.

Гайдай закликав усіх, хто ще залишається у місті, не виходити з укриттів.

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Теми: Луганська областьвійна
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