Росіяни обстріляли школу у Сєвєродонецьку: троє загиблих
П'ятниця, 20 травня 2022, 14:30
Щонайменше троє людей загинули у результаті обстрілу російськими військовими школи у Сєвєродонецьку.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram
Пряма мова Гайдая: "Зранку росіяни з артилерії поцілили в Сєвєродонецьку школу, де в укритті знаходилися люди. Більше 200 осіб, багато дітей. Троє дорослих загинули на місці".
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Деталі: Поліція Луганської області наразі намагаються перевезти людей до іншого укриття.
Гайдай закликав усіх, хто ще залишається у місті, не виходити з укриттів.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше Гайдай повідомив, що в результаті російських обстрілів за день 12 людей загинули в Сєвєродонецьку, ще одна людина – у Гірській громаді.