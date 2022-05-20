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Россияне обстреляли школу в Северодонецке: трое погибших

Ирина БалачукПятница, 20 мая 2022, 14:30
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ 

По меньшей мере три человека погибли в результате обстрела российскими военными школы в Северодонецке.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Утром россияне из артиллерии попали в Северодонецкую школу, где в укрытии находились люди. Более 200 человек, много детей. Трое взрослых погибли на месте". 

 
Фото ИЗ telegram гайдая 

Детали: Полиция Луганской области пытается перевезти людей в другое укрытие.

Гайдай призвал всех, кто еще остается в городе, не выходить из укрытий.

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Темы: Луганская областьвойна
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