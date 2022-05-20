Россияне обстреляли школу в Северодонецке: трое погибших
Пятница, 20 мая 2022, 14:30
По меньшей мере три человека погибли в результате обстрела российскими военными школы в Северодонецке.
Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram
Прямая речь Гайдая: "Утром россияне из артиллерии попали в Северодонецкую школу, где в укрытии находились люди. Более 200 человек, много детей. Трое взрослых погибли на месте".
Реклама:
Детали: Полиция Луганской области пытается перевезти людей в другое укрытие.
Гайдай призвал всех, кто еще остается в городе, не выходить из укрытий.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ранее Гайдай сообщил, что в результате российских обстрелов за день 12 человек погибли в Северодонецке, еще один человек – в Горской общине.