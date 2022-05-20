Луганщина: 12 загиблих в Сєвєродонецьку, півсотні зруйнованих будинків

За день 12 людей загинули в Сєвєродонецьку, ще одна людина – у Гірській громаді.

Джерело: голова ОВА Луганщини Сергій Гайдай, керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк в ефірі національного марафону

Деталі: Зазначається, що штурм Сєвєродонецька успіху не мав – росіяни зазнали втрат в особовому складі та відступили.

На Луганщині загалом понад 60 зруйнованих будинків. Зокрема, в Лисичанську обстрілами пошкоджено 12 будинків, в Новодружеську – 14, в Привіллі – 17.

Дослівно: "Руйнуються й вигорають будинки. Подекуди цілими вулицями, як от у Нирковому – п’ять житлових господарств поспіль. У Золотому – шість, у Врубівці – три, ще три – в Рубіжному. Неможливо порахувати пошкодження у Тошківці, де тривають бойові дії".

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Голова Сєвєродонецької міської ВЦА Олександр Стрюк зазначив, що росіяни дуже щільно і потужно обстрілюють місто, при цьому у бомбосховищах Сєвєродонецька досі залишаються до 15 тисяч жителів.

Наразі, щоб забезпечити людей водою розконсервували свердловини в старих районах міста, також підвозять воду у різні райони міста.

Світла у місті немає майже тиждень, всі вежі мобільного зв'язку знеструмлені – відповідно мобільного зв’язку і інтернету немає.

Водночас місті є невеликий запас елементарних медикаментів.

За словами Стрюка, наразі у Сєвєродонецьку 70 % багатоповерхівок зруйновано або пошкоджено, багато з них необхідно буде знести та побудувати нові.

Нагадаємо: Росіяни наступають у районах Лисичанська і Сєвєродонецька.