Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Луганщина: 12 загиблих в Сєвєродонецьку, півсотні зруйнованих будинків

Анастасія Калатур, Ірина БалачукП'ятниця, 20 травня 2022, 09:37
ФОТО: t.me/luhanskaVTSA

За день 12 людей загинули в Сєвєродонецьку, ще одна людина – у Гірській громаді.

Джерело: голова ОВА Луганщини Сергій Гайдай, керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк в ефірі національного марафону

Деталі: Зазначається, що штурм Сєвєродонецька успіху не мав – росіяни зазнали втрат в особовому складі та відступили.

На  Луганщині загалом понад 60 зруйнованих будинків. Зокрема, в Лисичанську обстрілами пошкоджено 12 будинків, в Новодружеську – 14, в Привіллі – 17.

Дослівно: "Руйнуються й вигорають будинки. Подекуди цілими вулицями, як от у Нирковому – п’ять житлових господарств поспіль. У Золотому – шість, у Врубівці – три, ще три – в Рубіжному. Неможливо порахувати пошкодження у Тошківці, де тривають бойові дії".

ВІДЕО ДНЯ

Голова Сєвєродонецької міської ВЦА Олександр Стрюк зазначив, що росіяни дуже щільно і потужно обстрілюють місто, при цьому у бомбосховищах Сєвєродонецька досі залишаються до 15 тисяч жителів.

Наразі, щоб забезпечити людей водою розконсервували свердловини в старих районах міста, також підвозять воду у різні райони міста.

Світла у місті немає майже тиждень, всі вежі мобільного зв'язку знеструмлені – відповідно мобільного зв’язку і інтернету немає.

Водночас місті є невеликий запас елементарних медикаментів.

За словами Стрюка, наразі у Сєвєродонецьку 70 % багатоповерхівок зруйновано або пошкоджено, багато з них необхідно буде знести та побудувати нові.

Нагадаємо:  Росіяни наступають у районах Лисичанська і Сєвєродонецька.

Теми: Луганська областьвійнаРосія
Головне сьогодні

ППО для України: у новому пакеті допомоги від США є ЗРК Patriot – WP

При обороні Маріуполя загинуло багато льотчиків, 90% не поверталися – Зеленський

Венедіктова назвала командира роти, який наказував вбивати цивільних на Київщині

Генсеку ООН передали особисте "послання" від Лукашенка

відео, оновленоРосійська ракета впала під Одесою

Метро у Харкові відновить роботу 24 травня - мер

Усі новини...
Луганська область
Другий Маріуполь: Гайдай показав фото знищеного росіянами Рубіжного
Луганщина: у Сєвєродонецьку обстрілюють будинки, 12 загиблих, понад 40 поранених
Під обстрілами змогли евакуювати людей з Сєвєродонецька
Останні новини
01:37
У Мелітополі окупанти роздають пенсіонерам гроші в обмін на персональні дані – ОВА
00:58
Канада надасть Україні додатковий кредит майже на $200 млн
00:38
США можуть залишити в Європі 100 тисяч військових – ЗМІ
00:17
Гривня знецінюється - Нацбанк реагує: економічні підсумки дня
23:59
фотоПрокуратура показала наслідки обстрілів росіянами ядерної установки у Харкові
23:55
Гайдай про намір РФ захопити Луганщину: Шойгу не розуміє реального стану речей
23:54
У п'ятницю Протиповітряна оборона "приземлила" 5 російських цілей
23:50
Сербія запровадила санкції проти Білорусі через війну в Україні
23:17
Уряд утворив делегацію для переговорів з ЄС про лібералізацію вантажних перевезень
23:13
У Конгресі США погрожують заблокувати торгову угоду з Британією
Усі новини...