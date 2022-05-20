Зброя до України надходить рекордно швидко, іноді за години – посольство США

Усе озброєння, яке виділяє США, надходить до України у дуже короткі терміни, інколи – менш ніж за добу.

Джерело: речник посольства США в Україні Ден Ланґенкемп у ефірі телемарафону

Пряма мова Ланґенкемпа: "Уся зброя іде зі складів США, які вже готові. Тобто ми швидко знайдемо способи, яким чином перевезти її...

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Вона доїжджає до України за години навіть інколи, менш ніж за день. Тобто уявіть, наскільки це швидко. Наприклад, як із гаубицями: ми оголосили про них, вони приїхали, ы майже всі вже використовуються в Україні".

Деталі: За словами Ланґенкемпа, США "ще ніколи в історії не перекидали обладнання так швидко і у таких масштабах до будь-якої іншої країни".

Окрім того, він наголосив, що за потреби для українських військових проводять необхідні навчання щодо того, як використовувати надану зброю.

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