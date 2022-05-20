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Зброя до України надходить рекордно швидко, іноді за години – посольство США

Роман ПетренкоП'ятниця, 20 травня 2022, 15:17
данієль лангенкамп, фото посольства сша

Усе озброєння, яке виділяє США, надходить до України у дуже короткі терміни, інколи – менш ніж за добу.

Джерело: речник посольства США в Україні Ден Ланґенкемп у ефірі телемарафону

Пряма мова Ланґенкемпа: "Уся зброя іде зі складів США, які вже готові. Тобто ми швидко знайдемо способи, яким чином перевезти її...

Вона доїжджає до України за години навіть інколи, менш ніж за день. Тобто уявіть, наскільки це швидко. Наприклад, як із гаубицями: ми оголосили про них, вони приїхали, ы майже всі вже використовуються в Україні".

Деталі: За словами Ланґенкемпа, США "ще ніколи в історії не перекидали обладнання так швидко і у таких масштабах до будь-якої іншої країни".

Окрім того, він наголосив, що за потреби для українських військових проводять необхідні навчання щодо того, як використовувати надану зброю.

Нагадаємо: Адміністрація Байдена у четвер оголосила про черговий безпековий пакет підтримки України в розмірі 100 мільйонів доларів.

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Теми: СШАзброявійнаРосія
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