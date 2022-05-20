Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оружие в Украину поступает рекордно быстро, иногда за часы– посольство США

Роман ПетренкоПятница, 20 мая 2022, 15:17
Оружие в Украину поступает рекордно быстро, иногда за часы– посольство США
данієль лангенкамп, фото посольства сша

Все вооружение, которое выделяет США, поступает в Украину в очень короткие сроки, иногда менее чем за сутки.

Источник: представитель посольства США в Украине Дэн Лангенкемп в эфире телемарафона

Прямая речь Лангенкемпа: "Все оружие идет из складов США, которые уже готовы. То есть, мы быстро находим способы, каким образом перевезти ее.

Реклама:

Оно доезжает в Украину за часы даже иногда, менее чем за день. То есть, представьте, насколько это быстро. Например, как с гаубицами: мы объявили о них, они приехали, и почти все уже используются в Украине".

Детали: По словам Лангенкемпа, США "еще никогда в истории не опрокидывали оборудование так быстро и в таких масштабах в любую другую страну".

Кроме того, он отметил, что при необходимости для украинских военных проводят необходимые учения по использованию предоставленного оружия.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Администрация Байдена в четверг объявила об очередном пакете безопасности Украины в размере 100 миллионов долларов.

Темы: СШАоружиевойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Все новости...
США
США пришлют в Украину первые снаряды с обедненным ураном – Reuters
В США увидели "заметный прогресс" контрнаступления на юге
Двух участников штурма Капитолия приговорили к 15 и 17 годам тюрьмы
Последние новости
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
Все новости...
Реклама: