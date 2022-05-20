Оружие в Украину поступает рекордно быстро, иногда за часы– посольство США

Все вооружение, которое выделяет США, поступает в Украину в очень короткие сроки, иногда менее чем за сутки.

Источник: представитель посольства США в Украине Дэн Лангенкемп в эфире телемарафона

Прямая речь Лангенкемпа: "Все оружие идет из складов США, которые уже готовы. То есть, мы быстро находим способы, каким образом перевезти ее.

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Оно доезжает в Украину за часы даже иногда, менее чем за день. То есть, представьте, насколько это быстро. Например, как с гаубицами: мы объявили о них, они приехали, и почти все уже используются в Украине".

Детали: По словам Лангенкемпа, США "еще никогда в истории не опрокидывали оборудование так быстро и в таких масштабах в любую другую страну".

Кроме того, он отметил, что при необходимости для украинских военных проводят необходимые учения по использованию предоставленного оружия.

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Напомним: Администрация Байдена в четверг объявила об очередном пакете безопасности Украины в размере 100 миллионов долларов.