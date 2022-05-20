Окупанти витратили ракету, щоб знищити пляжний туалет на Одещині – міськрада

Російські військові вдарили ракетою по Одещині, зруйнували пляжну вбиральню.

Джерело: Одеська міськрада у Telegram

Деталі: Зазначається, що 20 травня російські війська нанесли по Одещині ракетний удар із застосуванням авіації.

Уточнюється, що зруйнована пляжна вбиральня на півдні області.

Постраждалих немає.

Довідково: Вартість ракети "Калібру" – $6,5 млн. Ракети класу Х-101 є сучаснішими та досконалішими, тож, за оцінками експертів, у рази дорожчі.

Нагадаємо: Міністерство оборони попереджає, що з акваторії Чорного моря росіяни підготували до запуску 16 крилатих ракет "Калібр".