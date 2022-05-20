Оккупанты потратили ракету, чтобы уничтожить пляжный туалет на Одесщине – горсовет

Российские военные ударили ракетой по Одесщине, разрушили пляжный туалет.

Источник: Одесский горсовет в Telegram

Детали: Отмечается, что 20 мая российские войска нанесли по Одесской области ракетный удар с применением авиации.

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Уточняется, что разрушен пляжный туалет на юге области.

Пострадавших нет.

Справка: Стоимость ракеты "Калибра" – $6,5 млн. Ракеты класса Х-101 более современны и совершенны, и, по оценкам экспертов, в разы дороже.

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Напомним: Министерство обороны предупреждает, что из акватории Черного моря россияне подготовили к запуску 16 крылатых ракет "Калибр".