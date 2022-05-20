Росіяни готові запустити 16 ракет "Калібр" з Чорного моря 

Міністерство оборони України попереджає, що з акваторії Чорного моря росіяни підготували до запуску 16 крилатих ракет "Калібр".

Джерело: речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник

Пряма мова Мотузяника: "У готовності до застосування в акваторії Чорного моря перебуває два кораблі із сумарним залпом до 16 КРМБ типу "Калибр".

Деталі: Також угруповання Чорноморського флоту РФ продовжує ізолювати цивільне судноплавство й порти України.

Ворожі судна здійснюють розвідку і вогневі підтриму для окупаційних підрозділів на суходолі.

Передісторія:

ЗМІ повідомляли, що західні партнери розглядають надання Україні протикорабельних ракет для деблокади портів.

15 травня росіяни запустили з підводних човнів ракети "Калібр" по Львівщині.