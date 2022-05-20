Росіяни готові запустити 16 ракет "Калібр" з Чорного моря
П'ятниця, 20 травня 2022, 15:23
Міністерство оборони України попереджає, що з акваторії Чорного моря росіяни підготували до запуску 16 крилатих ракет "Калібр".
Джерело: речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник
Пряма мова Мотузяника: "У готовності до застосування в акваторії Чорного моря перебуває два кораблі із сумарним залпом до 16 КРМБ типу "Калибр".
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Деталі: Також угруповання Чорноморського флоту РФ продовжує ізолювати цивільне судноплавство й порти України.
Ворожі судна здійснюють розвідку і вогневі підтриму для окупаційних підрозділів на суходолі.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- ЗМІ повідомляли, що західні партнери розглядають надання Україні протикорабельних ракет для деблокади портів.
- 15 травня росіяни запустили з підводних човнів ракети "Калібр" по Львівщині.