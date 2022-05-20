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Розвідка США не вірить, що зміна громадської думки в РФ вплине на Путіна

"Європейська правда"П'ятниця, 20 травня 2022, 15:48
путін на стадіоні "лужнікі" на так званому "мітингу" бюджетників 18 березня. фото: getty images

В американській розвідці скептично ставляться до того, що будь-яка зміна російської громадської думки стосовно війни в Україні, навіть драматична, змусить президента Росії Владіміра Путіна зупинити бойові дії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

У розвідці також сумніваються, що війна, яка, на думку багатьох стратегів, стала катастрофою для російських військових, імовірно, призведе до відсторонення Путіна від влади, принаймні в короткостроковій перспективі.

Ця оцінка відображає ступінь, до якого чиновники вважають, що Путін зміцнив свій контроль над Росією протягом більш ніж двох десятиліть перебування при владі.

Згідно з трьома джерелами, знайомими з американськими та західними розвідданими, Путін тісно бере участь у повсякденному управлінні війною, зокрема, безпосередньо бере участь у прийнятті рішень, які в більшості західних армій будуть зарезервовані для офіцерів нижчого рангу.

"Очевидно, що він сам приймає рішення. Здається, він не дуже покладається навіть на експертів в уряді чи кабінеті", - сказав високопоставлений чиновник НАТО.

"Тож трохи важко уявити, що громадська думка так сильно впливає на нього", - зазначають чиновники.

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Російська громадська думка щодо війни залишається високою, незважаючи на великі втрати, яких зазнали російські війська, за словами зовнішніх аналітиків і джерел, знайомих з розвідданими США. Чиновники відзначають, що більшість росіян не повністю усвідомлюють реальність війни, завдяки глибоко репресивному медійному середовищу в Росії.

Теми: розвідкаПутінрейтингРосія
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