Разведка США не верит, что перемены в общественного мнение в РФ повлияют на Путина

путин на стадионе "лужники" на так называемом "митинге" бюджетников 18 марта. фото: getty images

В американской разведке скептически относятся к тому, что любое изменение российского общественного мнения по поводу войны в Украине, даже драматичное, заставит президента России Владимира Путина остановить боевые действия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

В разведке также сомневаются, что война, которая, по мнению многих стратегов, стала катастрофой для российских военных, предположительно приведет к отстранению Путина от власти, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

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Эта оценка отражает степень, до которой чиновники считают, что Путин укрепил свой контроль над Россией в течение более двух десятилетий пребывания у власти.

Согласно трем источникам, знакомым с американскими и западными разведданными, Путин тесно участвует в повседневном управлении войной, в частности, непосредственно участвует в принятии решений, которые в большинстве западных армий будут зарезервированы для офицеров низшего ранга.

"Очевидно, что он сам принимает решения. Кажется, он не слишком полагается даже на экспертов в правительстве или кабинете", - сказал высокопоставленный чиновник НАТО.

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"Поэтому сложно представить, что общественное мнение так сильно влияет на него", - отмечают чиновники.

Российское общественное мнение относительно войны остается высоким, несмотря на большие потери, понесенные российскими войсками, по словам внешних аналитиков и источников, знакомых с разведданными США. Чиновники отмечают, что большинство россиян не полностью осознают реальность войны из-за глубоко репрессивной медийной среды в России.