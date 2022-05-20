Гайдай: Окупанти знищили понад 11 тисяч будинків на Луганщині

Російські загарбники знищили понад 11 тисяч будинків у Луганській області, з них майже 3 200 – багатоповерхівки.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "За попередніми оцінками, частково або повністю зруйновано 3 188 багатоповерхових будинків та 8 100 приватних садиб".

Фото з Telegram Гайдая

Деталі: Голова ОВА додав, що найбільше від артилерійських обстрілів та бомбардувань постраждав житловий сектор області.

Фото з Telegram Гайдая

Наразі влада збирає дані про постраждале житло – у тому числі за допомогою онлайн опитування серед жителів області.

Фото з Telegram Гайдая

Гайдай розповів, що вже опрацювали понад 3 500 таких анкет. До переліку внесли дані щодо 830 багатоповерхових та 1 274 приватних житлових будинків, зруйнованих російською армією. Економічні втрати обчислюються сотнями мільярдів гривень.

Фото з Telegram Гайдая

Голова ОВА закликав усіх, чиє житло постраждало після обстрілів окупантів, надавати відповідні дані обласній владі. Їх можна надіслати за посиланням.

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