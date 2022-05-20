Гайдай: Окупанти знищили понад 11 тисяч будинків на Луганщині
Російські загарбники знищили понад 11 тисяч будинків у Луганській області, з них майже 3 200 – багатоповерхівки.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram
Пряма мова Гайдая: "За попередніми оцінками, частково або повністю зруйновано 3 188 багатоповерхових будинків та 8 100 приватних садиб".
Деталі: Голова ОВА додав, що найбільше від артилерійських обстрілів та бомбардувань постраждав житловий сектор області.
Наразі влада збирає дані про постраждале житло – у тому числі за допомогою онлайн опитування серед жителів області.
Гайдай розповів, що вже опрацювали понад 3 500 таких анкет. До переліку внесли дані щодо 830 багатоповерхових та 1 274 приватних житлових будинків, зруйнованих російською армією. Економічні втрати обчислюються сотнями мільярдів гривень.
Голова ОВА закликав усіх, чиє житло постраждало після обстрілів окупантів, надавати відповідні дані обласній владі. Їх можна надіслати за посиланням.
Передісторія:
- Раніше Гайдай показав фото знищеного росіянами Рубіжного.