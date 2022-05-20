Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Гайдай: Окупанти знищили понад 11 тисяч будинків на Луганщині

Ірина БалачукП'ятниця, 20 травня 2022, 15:54
ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ 

Російські загарбники знищили понад 11 тисяч будинків у Луганській області, з них майже 3 200 – багатоповерхівки.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "За попередніми оцінками, частково або повністю зруйновано 3 188 багатоповерхових будинків та 8 100 приватних садиб". 

 
Фото з Telegram Гайдая 

Деталі: Голова ОВА додав, що найбільше від артилерійських обстрілів та бомбардувань постраждав житловий сектор області. 

 
Фото з Telegram Гайдая 

Наразі влада збирає дані про постраждале житло – у тому числі за допомогою онлайн опитування серед жителів області. 

 
Фото з Telegram Гайдая 

Гайдай розповів, що вже опрацювали понад 3 500 таких анкет. До переліку внесли дані щодо 830 багатоповерхових та 1 274 приватних житлових будинків, зруйнованих російською армією. Економічні втрати обчислюються сотнями мільярдів гривень.

 
Фото з Telegram Гайдая 

Голова ОВА закликав усіх, чиє житло постраждало після обстрілів окупантів, надавати відповідні дані обласній владі. Їх можна надіслати за посиланням.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

Теми: Луганська областьвійнанерухомість
Головне сьогодні

ППО для України: у новому пакеті допомоги від США є ЗРК Patriot – WP

При обороні Маріуполя загинуло багато льотчиків, 90% не поверталися – Зеленський

Венедіктова назвала командира роти, який наказував вбивати цивільних на Київщині

Генсеку ООН передали особисте "послання" від Лукашенка

відео, оновленоРосійська ракета впала під Одесою

Метро у Харкові відновить роботу 24 травня - мер

Усі новини...
Луганська область
Росіяни обстріляли школу у Сєвєродонецьку: троє загиблих
Другий Маріуполь: Гайдай показав фото знищеного росіянами Рубіжного
Луганщина: 12 загиблих в Сєвєродонецьку, півсотні зруйнованих будинків
Останні новини
00:58
Канада надасть Україні додатковий кредит майже на $200 млн
00:38
США можуть залишити в Європі 100 тисяч військових – ЗМІ
00:17
Гривня знецінюється - Нацбанк реагує: економічні підсумки дня
23:59
фотоПрокуратура показала наслідки обстрілів росіянами ядерної установки у Харкові
23:55
Гайдай про намір РФ захопити Луганщину: Шойгу не розуміє реального стану речей
23:54
У п'ятницю Протиповітряна оборона "приземлила" 5 російських цілей
23:50
Сербія запровадила санкції проти Білорусі через війну в Україні
23:17
Уряд утворив делегацію для переговорів з ЄС про лібералізацію вантажних перевезень
23:13
У Конгресі США погрожують заблокувати торгову угоду з Британією
23:10
Донеччина: росіяни за день вбили ще трьох людей, з початку вторгнення – 400
Усі новини...