Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Гайдай: Оккупанты уничтожили более 11 тысяч домов в Луганской области

Ирина БалачукПятница, 20 мая 2022, 15:54
Гайдай: Оккупанты уничтожили более 11 тысяч домов в Луганской области
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ 

Российские захватчики уничтожили более 11 тысяч домов в Луганской области, из них почти 3 200 – многоэтажки.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "По предварительным оценкам, частично или полностью разрушено 3 188 многоэтажных домов и 8 100 частных усадеб".

Реклама:
 
Фото из Telegram Гайдая 

Детали: Глава ОВА добавил, что больше всего от артиллерийских обстрелов и бомбежек пострадал жилищный сектор области.

 
Фото Из Telegram Гайдая 

В настоящее время власти собирают данные о пострадавшем жилье – в том числе с помощью онлайн опроса среди жителей области. 

 
Фото из Telegram Гайдая 

Гайдай рассказал, что уже обработали более 3 500 таких анкет. В перечень внесли данные по 830 многоэтажным и 1 274 частным жилым домам, разрушенным российской армией. Экономические потери исчисляются сотнями миллиардов гривен.

ВИДЕО ДНЯ
 
Фото из Telegram Гайдая 

Глава ОВА призвал всех, чье жилье пострадало после обстрелов оккупантов, предоставлять соответствующие данные областным властям. Их можно отправить по ссылке.

Предыстория:

Темы: Луганская областьвойнанедвижимость
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Все новости...
Луганская область
В Луганской области из-за российского обстрела погиб 75-летний мужчина
Возле Сватово защитники "отминусовали" два российских Т-72
СБУ взорвала главного финансиста так называемой "ЛНР" – источники
Последние новости
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
Все новости...
Реклама: