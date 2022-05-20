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Гайдай: Оккупанты уничтожили более 11 тысяч домов в Луганской области

Ирина БалачукПятница, 20 мая 2022, 15:54
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ 

Российские захватчики уничтожили более 11 тысяч домов в Луганской области, из них почти 3 200 – многоэтажки.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "По предварительным оценкам, частично или полностью разрушено 3 188 многоэтажных домов и 8 100 частных усадеб".

 
Фото из Telegram Гайдая 

Детали: Глава ОВА добавил, что больше всего от артиллерийских обстрелов и бомбежек пострадал жилищный сектор области.

 
Фото Из Telegram Гайдая 

В настоящее время власти собирают данные о пострадавшем жилье – в том числе с помощью онлайн опроса среди жителей области. 

 
Фото из Telegram Гайдая 

Гайдай рассказал, что уже обработали более 3 500 таких анкет. В перечень внесли данные по 830 многоэтажным и 1 274 частным жилым домам, разрушенным российской армией. Экономические потери исчисляются сотнями миллиардов гривен.

 
Фото из Telegram Гайдая 

Глава ОВА призвал всех, чье жилье пострадало после обстрелов оккупантов, предоставлять соответствующие данные областным властям. Их можно отправить по ссылке.

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Темы: Луганская областьвойнанедвижимость
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