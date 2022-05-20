Гайдай: Оккупанты уничтожили более 11 тысяч домов в Луганской области

Российские захватчики уничтожили более 11 тысяч домов в Луганской области, из них почти 3 200 – многоэтажки.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "По предварительным оценкам, частично или полностью разрушено 3 188 многоэтажных домов и 8 100 частных усадеб".

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Фото из Telegram Гайдая

Детали: Глава ОВА добавил, что больше всего от артиллерийских обстрелов и бомбежек пострадал жилищный сектор области.

Фото Из Telegram Гайдая

В настоящее время власти собирают данные о пострадавшем жилье – в том числе с помощью онлайн опроса среди жителей области.

Фото из Telegram Гайдая

Гайдай рассказал, что уже обработали более 3 500 таких анкет. В перечень внесли данные по 830 многоэтажным и 1 274 частным жилым домам, разрушенным российской армией. Экономические потери исчисляются сотнями миллиардов гривен.

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Фото из Telegram Гайдая

Глава ОВА призвал всех, чье жилье пострадало после обстрелов оккупантов, предоставлять соответствующие данные областным властям. Их можно отправить по ссылке.

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