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На Харківщині впіймали людей, які чекали приходу росіян – поліція

Роман ПетренкоП'ятниця, 20 травня 2022, 16:54
На Харківщині впіймали людей, які чекали приходу росіян – поліція

На території Харківської області поліцейські виявили осіб, які активно підтримують дії РФ.

Джерело: Нацполіція

Деталі: В ході відпрацювання Харкова та Харківської області поліцейські виявили осіб, які активно підтримують дії РФ на території України та чекають "приходу руського миру".

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Наразі із ними працюють правоохоронці. Також за місцями помешкання інших громадян була виявлена зброя.

 

Крім того, завдяки проведенню таких заходів поліцейські запобігли підриву об’єкта критичної інфраструктури, виявивши майже 10 кг тротилу.

Наразі поліція проводять системні превентивні заходи, спрямовані на попередження та виявлення внутрішніх загроз задля підтримання правопорядку як в окремих регіонах країни.

ВІДЕО ДНЯ

А саме  - виявлення та припинення незаконної діяльності суспільно небезпечних груп та злочинних організацій, які можуть впливати на криміногенну та оборонну ситуацію в умовах воєнного стану.

Нагадаємо: 19 травня СБУ затримала брата Царьова на спробі організувати диверсії.

Теми: Харківська областьполіціядиверсантивійна
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