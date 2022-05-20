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На Харьковщине поймали людей, ожидавших прихода россиян – полиция

Роман ПетренкоПятница, 20 мая 2022, 16:54
На Харьковщине поймали людей, ожидавших прихода россиян – полиция

На территории Харьковской области полицейские обнаружили лиц, активно поддерживающих действия РФ.

Источник: Нацполиция

Детали: В ходе отработки Харькова и Харьковской области полицейские обнаружили лиц, активно поддерживающих действия РФ на территории Украины и ожидающих "прихода русского мира".

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В настоящее время с ними работают правоохранители. Также по местам проживания других граждан было обнаружено оружие.

 

Кроме того, благодаря проведению таких мероприятий полицейские предотвратили подрыв объекта критической инфраструктуры, обнаружив почти 10 кг тротила.

Полиция проводит системные превентивные мероприятия, направленные на предупреждение и выявление внутренних угроз для поддержания правопорядка как в отдельных регионах страны.

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А именно – выявление и прекращение незаконной деятельности общественно опасных групп и преступных организаций, которые могут влиять на криминогенную и оборонительную ситуацию в условиях военного положения.

Напомним: 19 мая СБУ задержала брата Царева на попытке организовать диверсию.

Темы: Харьковская областьполициядиверсантывойна
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