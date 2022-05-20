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Зеленський про удар по будинку культури на Харківщині: Такі мішені обирає абсолютне зло і дурні

Альона Мазуренко П'ятниця, 20 травня 2022, 18:13
Зеленський про удар по будинку культури на Харківщині: Такі мішені обирає абсолютне зло і дурні
фото: харківська ОДА

Президент Володимир Зеленський вважає дурнями, тих окупантів, котрі обирають собі мішенню будинки культури чи українські музеї. Таким чином, президент відреагував на ракетний удар по будинку культури на Харківщині.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Харківщина. Місто Лозова. Російський ракетний удар по щойно реконструйованому будинку культури. Семеро постраждалих, серед яких 11-річна дитина.

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Окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність. І не шкодують для них ні ракет, ні бомб. Що в голові в людей, які обирають ось такі мішені? Абсолютне зло, абсолютна дурість".

Деталі: Рятувальники повідомили, що в результаті обстрілу сталося часткове руйнування будівлі та загорівся утеплювач покрівлі.

 
фото: ДСНС

Пожежу вдалось оперативно ліквідувати о 15:25.

ВІДЕО ДНЯ

Довідка: Будинок культури у Лозовій реконструювали в 2021 році в рамках президентської програми "Велике будівництво".

Передісторія: 

  • 20 травня російська ракета влучила в місцевий Будинок культури в Лозовій на Харківщині, внаслідок чого семеро людей дістали поранення, зокрема 11-річна дитина.

Теми: ЗеленськийХарківська областьобстрілРосія
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