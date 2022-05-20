Зеленський про удар по будинку культури на Харківщині: Такі мішені обирає абсолютне зло і дурні
Президент Володимир Зеленський вважає дурнями, тих окупантів, котрі обирають собі мішенню будинки культури чи українські музеї. Таким чином, президент відреагував на ракетний удар по будинку культури на Харківщині.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова: "Харківщина. Місто Лозова. Російський ракетний удар по щойно реконструйованому будинку культури. Семеро постраждалих, серед яких 11-річна дитина.
Окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність. І не шкодують для них ні ракет, ні бомб. Що в голові в людей, які обирають ось такі мішені? Абсолютне зло, абсолютна дурість".
Деталі: Рятувальники повідомили, що в результаті обстрілу сталося часткове руйнування будівлі та загорівся утеплювач покрівлі.
Пожежу вдалось оперативно ліквідувати о 15:25.
Довідка: Будинок культури у Лозовій реконструювали в 2021 році в рамках президентської програми "Велике будівництво".
Передісторія:
- 20 травня російська ракета влучила в місцевий Будинок культури в Лозовій на Харківщині, внаслідок чого семеро людей дістали поранення, зокрема 11-річна дитина.