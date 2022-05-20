Зеленський про удар по будинку культури на Харківщині: Такі мішені обирає абсолютне зло і дурні

Президент Володимир Зеленський вважає дурнями, тих окупантів, котрі обирають собі мішенню будинки культури чи українські музеї. Таким чином, президент відреагував на ракетний удар по будинку культури на Харківщині.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Харківщина. Місто Лозова. Російський ракетний удар по щойно реконструйованому будинку культури. Семеро постраждалих, серед яких 11-річна дитина.

Окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність. І не шкодують для них ні ракет, ні бомб. Що в голові в людей, які обирають ось такі мішені? Абсолютне зло, абсолютна дурість".

Деталі: Рятувальники повідомили, що в результаті обстрілу сталося часткове руйнування будівлі та загорівся утеплювач покрівлі.

фото: ДСНС

Пожежу вдалось оперативно ліквідувати о 15:25.

Довідка: Будинок культури у Лозовій реконструювали в 2021 році в рамках президентської програми "Велике будівництво".

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