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Зеленский об ударе по дому культуры на Харьковщине: Такие мишени выбирает абсолютное зло и дураки

Алена МазуренкоПятница, 20 мая 2022, 18:13
Зеленский об ударе по дому культуры на Харьковщине: Такие мишени выбирает абсолютное зло и дураки
фото: харьковская ОГА

Президент Владимир Зеленский считает дураками тех оккупантов, которые выбирают себе мишенью дома культуры или украинские музеи. Таким образом, президент отреагировал на ракетный удар по дому культуры Харьковщины.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Харьковщина. Город Лозовая. Российский ракетный удар по только что реконструированному зданию культуры. Семь пострадавших, среди которых 11-летний ребенок.

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Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не щадят для них ни ракет, ни бомб. Что в голове у людей, выбирающих вот такие мишени? Абсолютное зло, абсолютная глупость".

Детали: Спасатели сообщили, что в результате обстрела произошло частичное разрушение здания и загорелся утеплитель кровли.

 
фото: ГСЧС

Пожар удалось оперативно ликвидировать в 15.25.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: Дом культуры в Лозовой реконструировали в 2021 году в рамках президентской программы "Большое строительство".

Предыстория:

  • 20 мая российская ракета попала в местный Дом культуры в Лозовой Харьковской области, в результате чего семь человек получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.

Темы: ЗеленскийХарьковская областьобстрелРосcия
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