Харківщина: росіяни розбомбили дім культури в Лозовій: 7 поранених, зокрема дитина

Російська ракета влучила в місцевий Будинок культури в Лозовій на Харківщині, внаслідок чого семеро людей дістали поранення, зокрема 11-річна дитина.

Джерело: "Суспільне Харків" з посиланням на дані Центру екстренної медичної допомоги, telegram-канал "Труха Украина"

Деталі: В управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій Харківської області повідомили, що рятувальники на місці гасять пожежу й розбирають завали.

Російські окупанти завдали удару по будівлі близько 15:00.

На відеозаписі з камер спостереження, яким поділилися очевидці з каналом "Труха Украина", видно, як ракета влучає в будівлю, після чого в повітря здійнялися густі клуби диму й пилу.

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