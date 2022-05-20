Харківщина: росіяни розбомбили дім культури в Лозовій: 7 поранених, зокрема дитина
П'ятниця, 20 травня 2022, 16:58
Російська ракета влучила в місцевий Будинок культури в Лозовій на Харківщині, внаслідок чого семеро людей дістали поранення, зокрема 11-річна дитина.
Джерело: "Суспільне Харків" з посиланням на дані Центру екстренної медичної допомоги, telegram-канал "Труха Украина"
Деталі: В управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій Харківської області повідомили, що рятувальники на місці гасять пожежу й розбирають завали.
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Російські окупанти завдали удару по будівлі близько 15:00.
На відеозаписі з камер спостереження, яким поділилися очевидці з каналом "Труха Украина", видно, як ракета влучає в будівлю, після чого в повітря здійнялися густі клуби диму й пилу.
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Передісторія:
- У п’ятницю 20 травня майже по всій Україні тричі поспіль оголошували повітряну тривогу через загрозу ракетних й авіаційних ударів росіян.
- Міністерство оборони України повідомляло, що росіяни підготували до запуску 16 крилатих ракет класу "Калібр" на кораблях в акваторії Чорного моря.
- Удень 20 травня росіяни завдали ракетного удару по об’єкту в Лубенській громаді на Полтавщині.
- Рано вранці 20 травня російська ракета влучила в Малин на Житомирщині, пошкодивши майже сотню будинків. Щонайменше троє людей дістали поранення.