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Харківщина: росіяни розбомбили дім культури в Лозовій: 7 поранених, зокрема дитина

Денис КарловськийП'ятниця, 20 травня 2022, 16:58
Харківщина: росіяни розбомбили дім культури в Лозовій: 7 поранених, зокрема дитина
фото ілюстративне: getty images

Російська ракета влучила в місцевий Будинок культури в Лозовій на Харківщині, внаслідок чого семеро людей дістали поранення, зокрема 11-річна дитина.

Джерело: "Суспільне Харків" з посиланням на дані Центру екстренної медичної допомоги, telegram-канал "Труха Украина"

Деталі: В управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій Харківської області повідомили, що рятувальники на місці гасять пожежу й розбирають завали.

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Російські окупанти завдали удару по будівлі близько 15:00.

На відеозаписі з камер спостереження, яким поділилися очевидці з каналом "Труха Украина", видно, як ракета влучає в будівлю, після чого в повітря здійнялися густі клуби диму й пилу.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У п’ятницю 20 травня майже по всій Україні тричі поспіль оголошували повітряну тривогу через загрозу ракетних й авіаційних ударів росіян.
  • Міністерство оборони України повідомляло, що росіяни підготували до запуску 16 крилатих ракет класу "Калібр" на кораблях в акваторії Чорного моря.
  • Удень 20 травня росіяни завдали ракетного удару по об’єкту в Лубенській громаді на Полтавщині.
  • Рано вранці 20 травня російська ракета влучила в Малин на Житомирщині, пошкодивши майже сотню будинків. Щонайменше троє людей дістали поранення.

Теми: Харківська областьобстрілжертвиРосія
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