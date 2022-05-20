Буданов: Путін у глухому куті, не може ані закінчити війну, ані виграти

Начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що президент РФ Володимир Путін перебуває в глухому куті, оскільки не може ані припинити війну проти України, ані виграти її.

Джерело: Буданов в інтерв’ю виданню "The Wall Street Journal", повідомляє сайт ГУР

Пряма мова: "Путін в абсолютному глухому куті. Він не може зупинити війну і не може її виграти. Він не може перемогти з об’єктивних причин. І щоб зупинити це, він повинен визнати, що Росія зовсім не така сильна і велика держава, яку він хотів зобразити.

Водночас, мене дивує російська дурість. З усіх варіантів, які були у Путіна перед початком війни, він обрав найжорстокіший і найгірший варіант. Російські фахівці неодноразово попереджали його, що цей варіант останній, і його потрібно дуже ретельно оцінювати. Тепер ми бачимо результат".

Деталі: Буданов також підкреслив, що Україна воюватиме, доки з її території не будуть вигнані всі російські війська.

"Я не знаю жодних кордонів, крім кордонів 1991 року", – сказав Буданов, маючи на увазі рік відновлення незалежності України і міжнародно визнані тоді кордони держави включно з Кримом і Донбасом.

"Хто може змусити Україну заморозити конфлікт? Це війна всіх українців, і якщо хтось у світі думає, що може диктувати Україні умови, за яких вона може або не може захищатися, то він серйозно помиляється", – додав він.

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Керівник ГУР зазначив, що для прискорення контрнаступу Україні терміново потрібні ракетні комплекси середньої та великої дальності, великокаліберна артилерія та ударна авіація.

"Ми ведемо війну на своїй території. Якщо хтось вважає, що у нас повинні бути обмеження щодо використання деяких видів озброєння, я хотів би нагадати, що Росія тут використовує абсолютно всі види озброєння, які є у неї, від крилатих ракет, які запускають з підводних човнів, до стратегічних бомбардувальників. Тут застосовано весь спектр російської зброї, окрім ядерної", – зауважив Буданов.

Що передувало: Раніше Буданов висловлював думку, що війна Росії проти України може закінчитися двома шляхами – розпадом РФ на три і більше частин або зміною російського керівництва.