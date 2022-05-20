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Буданов: Путин в тупике, не может ни закончить войну, ни выиграть

Катерина ТищенкоПятница, 20 мая 2022, 18:23
Буданов: Путин в тупике, не может ни закончить войну, ни выиграть
Кирилл Буданов, фото ГУР

Начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что президент РФ Владимир Путин находится в тупике, поскольку не может ни прекратить войну против Украины, ни выиграть ее.

Источник: Буданов в интервью изданию The Wall Street Journal, сообщает сайт ГУР

Прямая речь: "Путин в абсолютном тупике. Он не может остановить войну и не может ее выиграть. Он не может победить по объективным причинам. И чтобы остановить это, он должен признать, что Россия совсем не такое сильное и великое государство, какое он хотел изобразить.

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В то же время меня удивляет российская глупость. Из всех вариантов, которые были у Путина перед началом войны, он выбрал жесточайший и худший вариант. Российские специалисты неоднократно предупреждали его, что этот вариант последний и его нужно очень тщательно оценивать. Теперь мы видим результат".

Детали: Буданов также подчеркнул, что Украина будет воевать, пока с ее территории не будут изгнаны все российские войска.

"Я не знаю никаких границ, кроме границ 1991 года", – сказал Буданов, имея в виду год восстановления независимости Украины и международно признанные тогда границы государства, включая Крым и Донбасс.

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"Кто может заставить Украину заморозить конфликт? Это война всех украинцев, и, если кто-то в мире думает, что может диктовать Украине условия, при которых она может или не может защищаться, он серьезно ошибается", – добавил он.

Руководитель ГУР отметил, что для ускорения контрнаступления Украине срочно необходимы ракетные комплексы средней и большой дальности, крупнокалиберная артиллерия и ударная авиация.

"Мы ведем войну на своей территории. Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения по использованию некоторых видов вооружения, я хотел бы напомнить, что Россия здесь использует абсолютно все виды вооружения, которые есть у нее, от крылатых ракет, которые запускают с подлодок, до стратегических бомбардировщиков. Здесь применен весь спектр российского оружия, кроме ядерного", – заметил Буданов.

Что предшествовало: Ранее Буданов высказывал мнение, что война России против Украины может закончиться двумя путями – распадом РФ на три и более частей или сменой российского руководства.

Темы: разведкаПутинвойна
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