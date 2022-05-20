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Пес Патрон у смартфоні: МВС запустило додаток для виявлення вибухівки

Денис КарловськийП'ятниця, 20 травня 2022, 19:54
логотип додатку "розмінування україни"

Кожен громадянин України може оперативно повідомити про знахідку вибухонебезпечних предметів у новому урядовому додатку "Розмінування України" з логотипом славнозвісного собаки-сапера Патрона.

Джерело: пресслужба Міністерства внутрішніх справ

Дослівно: "За допомогою застосунку можна повідомити про знайдений підозрілий предмет, зробити його фото, позначити його координати, зробити відео".

Деталі: За кілька днів роботи до МВС надійшло від користувачів 125 заявок, із них 76 – на Київщині.

Додаток можна завантажити за посиланням у Google Play i App Store.

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Нагадаємо: 8 травня президент Володимир Зеленський особисто познайомив канадського прем’єр-міністра Джастіна Трюдо з Патроном.

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Теми: мінуванняМВСдіджиталізація
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