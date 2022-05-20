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Пес Патрон в смартфоне: МВД запустило приложение для обнаружения взрывчатки

Денис КарловскийПятница, 20 мая 2022, 19:54
Пес Патрон в смартфоне: МВД запустило приложение для обнаружения взрывчатки
логотип приложения "разминирование украины"

Каждый гражданин Украины может оперативно сообщить о находке взрывоопасных предметов в новом правительственном приложении "Разминирование Украины" с логотипом знаменитой собаки-сапера Патрона.

Источник: пресс-служба Министерства внутренних дел

Дословно: "С помощью приложения можно сообщить о найденном подозрительном предмете, сделать его фото, пометить его координаты, сделать видео".

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Детали: За несколько дней работы в МВД поступило от пользователей 125 заявок, из них 76 – в Киевской области.

Приложение можно загрузить по ссылке в Google Play и App Store.

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Напомним: 8 мая президент Владимир Зеленский лично познакомил канадского премьер-министра Джастина Трюдо с Патроном.

Темы: минированиеМВДдиджитализация
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