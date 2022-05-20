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Харків: містяни повідомляють про ракетний удар і пожежу

Світлана КізіловаП'ятниця, 20 травня 2022, 20:54

Ввечері 20 травня російські загарбники завдали ракетного удару по Харкову.

Джерело: Суспільне з посиланням на коментар ДСНС та повідомлення місцевих жителів

Деталі: За попередніми даними, ворог вдарив ракетою по Київському району Харкова.

У ДСНС зазначили, що внаслідок обстрілу спалахнула пожежа.

Нагадаємо:

20 травня російська ракета влучила в місцевий Будинок культури в Лозовій на Харківщині, внаслідок чого семеро людей дістали поранення, зокрема 11-річна дитина.

Теми: ХарківвійнаРосіяпожежа
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