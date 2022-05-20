Харьков: горожане сообщают про ракетный удар и пожар
Пятница, 20 мая 2022, 20:54
Вечером 20 мая российские захватчики нанесли ракетный удар по Харькову.
Источник: Суспільне со ссылкой на комментарий ГСЧС и сообщения местных жителей
Детали: По предварительным данным, враг ударил ракетой по Киевскому району Харькова.
В ГСЧС отметили, что в результате обстрела вспыхнул пожар.
Напомним:
20 мая российская ракета попала в местный Дом культуры в Лозовой Харьковской области, в результате чего семь человек получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.