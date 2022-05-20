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Харьков: горожане сообщают про ракетный удар и пожар

Светлана КизиловаПятница, 20 мая 2022, 20:54

Вечером 20 мая российские захватчики нанесли ракетный удар по Харькову.

Источник: Суспільне со ссылкой на комментарий ГСЧС и сообщения местных жителей

Детали: По предварительным данным, враг ударил ракетой по Киевскому району Харькова.

В ГСЧС отметили, что в результате обстрела вспыхнул пожар.

Напомним:

20 мая российская ракета попала в местный Дом культуры в Лозовой Харьковской области, в результате чего семь человек получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.

Темы: ХарьковвойнаРосcияпожар
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