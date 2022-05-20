Кабмін погодив повернення Олексія Кулеби на посаду голови Київської ОДА
Кабінет міністрів погодив призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації.
Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram
Дослівно: "Погоджено призначення: …Кулеби Олексія Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації.
Погоджено звільнення: Павлюка Олександра Олексійовича з посади голови Київської обласної державної адміністрації".
Деталі: Крім того, як повідомив Мельничук, уряд призначив Олега Котенка уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також прийняв ще низку кадрових рішень.
Що передувало: 15 березня президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Кулебу з посади голови Київської ОДА, призначивши на цю посаду Олександра Павлюка, який був командувачем Операції об'єднаних Сил.
Перший раз Олексія Кулебу було призначено головою Київської ОДА 9 лютого цього року.