Кабмін погодив повернення Олексія Кулеби на посаду голови Київської ОДА

Кабінет міністрів погодив призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації.

Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Дослівно: "Погоджено призначення: …Кулеби Олексія Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації.

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Погоджено звільнення: Павлюка Олександра Олексійовича з посади голови Київської обласної державної адміністрації".

Деталі: Крім того, як повідомив Мельничук, уряд призначив Олега Котенка уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також прийняв ще низку кадрових рішень.

Що передувало: 15 березня президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Кулебу з посади голови Київської ОДА, призначивши на цю посаду Олександра Павлюка, який був командувачем Операції об'єднаних Сил.

ВІДЕО ДНЯ

Перший раз Олексія Кулебу було призначено головою Київської ОДА 9 лютого цього року.