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Кабмин согласовал возвращение Алексея Кулебы на должность главы Киевской ОГА

Катерина ТищенкоПятница, 20 мая 2022, 22:17
Кабмин согласовал возвращение Алексея Кулебы на должность главы Киевской ОГА
АЛЕКСЕЙ КУЛЕБА, ФОТО КГГА

Кабинет министров согласовал назначение Алексея Кулебы главой Киевской областной государственной администрации.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Дословно: "Согласовано назначение: …Кулебы Алексея Владимировича главой Киевской областной государственной администрации.

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Согласовано увольнение: Павлюка Александра Алексеевича с должности главы Киевской областной государственной администрации".

Детали: Кроме того, как сообщил Мельничук, правительство назначило Олега Котенко уполномоченным по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также приняло еще ряд кадровых решений.

Что предшествовало: 15 марта президент Владимир Зеленский уволил Алексея Кулебу с должности главы Киевской ОГА, назначив на эту должность Александра Павлюка, который был командующим Операцией объединенных Сил.

ВИДЕО ДНЯ

Первый раз Алексей Кулеба был назначен председателем Киевской ОГА 9 февраля этого года.

Темы: Киевская областьКабинет министров
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