У Василівці Запорізької області рушила черга з 1000 автомобілів

Після тривалого блокування близько 1000 автомобілів на блокпостах у захопленій Василівці російські окупанти дозволили людям проїхати на територію, підконтрольну українському уряді.

Джерело: мер Енергодара Дмитро Орлов

Пряма мова Орлова: "В районі Василівки після тривалого блокування проїзду авто нарешті дозволили рух машин.

На даний час вже близько 100 з них змогли покинути місце вимушеного очікування та вирушити до пункту призначення".

Деталі: На блокпосту утворилася черга з близько однієї тисячі автівок, на яких люди з різних населених пунктів Запорізької області намагаються виїхати на територію, підконтрольну українському урядові.

Упродовж 20 травня російські окупанти також блокували пункти пропуску в Оріхові й Пологах. Цивільні хотіли як виїхати з окупованої території, так і тимчасово в’їхати на окуповану територію.

Що було раніше: 19 травня Запорізька обласна військова адміністрація публікувала відеозапис того, як виглядає черга з автомобілів у Василівці.