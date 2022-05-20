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У Василівці Запорізької області рушила черга з 1000 автомобілів

Денис КарловськийП'ятниця, 20 травня 2022, 22:38
У Василівці Запорізької області рушила черга з 1000 автомобілів
скриншот відео запорізької ова, яка показує чергу автомобілів

Після тривалого блокування близько 1000 автомобілів на блокпостах у захопленій Василівці російські окупанти дозволили людям проїхати на територію, підконтрольну українському уряді.

Джерело: мер Енергодара Дмитро Орлов

Пряма мова Орлова: "В районі Василівки після тривалого блокування проїзду авто нарешті дозволили рух машин. 

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На даний час вже близько 100 з них змогли покинути місце вимушеного очікування та вирушити до пункту призначення".

Деталі: На блокпосту утворилася черга з близько однієї тисячі автівок, на яких люди з різних населених пунктів Запорізької області намагаються виїхати на територію, підконтрольну українському урядові.

Упродовж 20 травня російські окупанти також блокували пункти пропуску в Оріхові й Пологах. Цивільні хотіли як виїхати з окупованої території, так і тимчасово в’їхати на окуповану територію.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 19 травня Запорізька обласна військова адміністрація публікувала відеозапис того, як виглядає черга з автомобілів у Василівці.

Теми: Запорізька областьевакуаціяРосіяокупація
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