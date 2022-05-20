В Васильевке в Запорожской области поехала очередь из более 1000 автомобилей

После длительной блокировки около 1000 автомобилей на блокпостах в захваченной Васильевке российские оккупанты разрешили людям проехать на территорию, подконтрольную украинскому правительству.

Источник: мэр Энергодара Дмитрий Орлов

Прямая речь Орлова: "В районе Васильевки после длительной блокировки проезда авто наконец-то разрешили движение машин.

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В настоящее время уже около 100 из них смогли покинуть место вынужденного ожидания и отправиться в пункт назначения".

Детали: На блокпосту образовалась очередь из около тысячи автомобилей, на которых люди из разных населенных пунктов Запорожской области пытаются выехать на территорию, подконтрольную украинскому правительству.

В течение 20 мая российские оккупанты также блокировали пункты пропуска в Орехове и Пологах. Гражданские хотели как выехать с оккупированной территории, так и временно въехать на оккупированную территорию.

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Что было раньше: 19 мая Запорожская областная военная администрация публиковала видеозапись о том, как выглядит очередь из автомобилей в Васильевке.