Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Васильевке в Запорожской области поехала очередь из более 1000 автомобилей

Денис КарловскийПятница, 20 мая 2022, 22:38
В Васильевке в Запорожской области поехала очередь из более 1000 автомобилей
скриншот видео запорізької ова, демонстрирующую очередь из автомобилей в васильевке

После длительной блокировки около 1000 автомобилей на блокпостах в захваченной Васильевке российские оккупанты разрешили людям проехать на территорию, подконтрольную украинскому правительству.

Источник: мэр Энергодара Дмитрий Орлов

Прямая речь Орлова: "В районе Васильевки после длительной блокировки проезда авто наконец-то разрешили движение машин.

Реклама:

В настоящее время уже около 100 из них смогли покинуть место вынужденного ожидания и отправиться в пункт назначения".

Детали: На блокпосту образовалась очередь из около тысячи автомобилей, на которых люди из разных населенных пунктов Запорожской области пытаются выехать на территорию, подконтрольную украинскому правительству.

В течение 20 мая российские оккупанты также блокировали пункты пропуска в Орехове и Пологах. Гражданские хотели как выехать с оккупированной территории, так и временно въехать на оккупированную территорию.

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: 19 мая Запорожская областная военная администрация публиковала видеозапись о том, как выглядит очередь из автомобилей в Васильевке.

Темы: Запорожская областьэвакуацияРосcияоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Все новости...
Запорожская область
ВСУ имеют успех и закрепляются в направлении Новопрокоповки – Генштаб
Кулеба рассказал, как группа из 31 бойца сделала возможным освобождение Роботино 
ВСУ имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки и Вербового – Генштаб
Последние новости
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
Все новости...
Реклама: