Гайдай про намір РФ захопити Луганщину: Шойгу не розуміє реального стану речей

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про плани захопити Луганщину нісенітницею. Шойгу, за словами Гайдая, не розуміє реального стану речей в російській армії.

Джерело: Гайдай у Telegram

Дослівно: "Щодо заяви Шойгу: "скоро", "найближчим часом" якби рашисти візьмуть під контроль Луганську область - такий собі міністр оборони, якщо не розуміє термінів своїх "військових операцій". Воюємо з "профі".

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Озвучена сьогодні нісенітниця - лише для відводу очей росіянам, щоб ті не розуміли реального стану справ про те, що їхнє рашистське військо програє.

"Втарая армія міра" - це совєтська техніка в резерві, яку нема чим заправляти. Дякуємо Шойгу за його яхту, замість утримання росармії.

Орки перемог не мають і з жахом чекають на наш контнаступ, який супроводжуватиметься процесом деокупації наших територій. Всіх наших територій".

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Деталі: За словами Гайдая, завдання Луганщини: стримувати ворога максимально довго.

Глава ОВА вважає, що контрнаступ української армії може початися в червні.

Луганщина, за його словами, наразі найгарячіша точка України, область стримує ворога від подальшого просування в інші регіони.

Зокрема, у Білогорівці окупанти все ще планують знову іти у наступ.

Також Гайдай додав, що 21 травня запланована евакуація цивільних.

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