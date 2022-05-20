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Гайдай про намір РФ захопити Луганщину: Шойгу не розуміє реального стану речей

Мазуренко Альона П'ятниця, 20 травня 2022, 23:55

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про плани захопити Луганщину нісенітницею. Шойгу, за словами Гайдая, не розуміє реального стану речей в російській армії.

Джерело: Гайдай у Telegram

Дослівно: "Щодо заяви Шойгу: "скоро", "найближчим часом" якби рашисти візьмуть під контроль Луганську область - такий собі міністр оборони, якщо не розуміє термінів своїх "військових операцій". Воюємо з "профі".

Озвучена сьогодні нісенітниця - лише для відводу очей росіянам, щоб ті не розуміли реального стану справ про те, що їхнє рашистське військо програє.

"Втарая армія міра" - це совєтська техніка в резерві, яку нема чим заправляти. Дякуємо Шойгу за його яхту, замість утримання росармії.

Орки перемог не мають і з жахом чекають на наш контнаступ, який супроводжуватиметься процесом деокупації наших територій. Всіх наших територій".

Деталі: За словами Гайдая, завдання Луганщини: стримувати ворога максимально довго.

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Глава ОВА вважає, що контрнаступ української армії може початися в червні.

Луганщина, за його словами, наразі найгарячіша точка України, область стримує ворога від подальшого просування в інші регіони.

Зокрема, у Білогорівці окупанти все ще планують знову іти у наступ.

Також Гайдай додав, що 21 травня запланована евакуація цивільних.

Нагадаємо:

  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу запевнив, що найближчим часом РФ окупує всю Луганщину, а також сформує нові військові частини на заході країни у відповідь на намір Швеції та Фінляндії вступити до НАТО.

Теми: Луганська областьвійнаРосіяокупація
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