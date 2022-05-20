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Гайдай о намерении РФ захватить Луганщину: Шойгу не понимает реального положения вещей

Мазуренко Алена Пятница, 20 мая 2022, 23:55

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о планах захватить Луганщину "чепухой". Шойгу, по словам Гайдая, не понимает реального положения вещей в российской армии.

Источник: Гайдай в Telegram

Дословно: "По заявлению Шойгу: "скоро", "в ближайшее время" рашисты возьмут под контроль Луганскую область - некий министр обороны, если не понимает терминов своих "военных операций". Воюем с "профи".

Озвученная сегодня чепуха - только для отвода глаз россиянам, чтобы те не понимали реального положения дел о том, что их рашистское войско проиграет.

"Вторая армия мера" - это советская техника в резерве, которую нечем заправлять. Спасибо Шойгу за его яхту, вместо содержания росармии.

Орки побед не имеют и с ужасом ждут нашего контнаступления, которое будет сопровождаться процессом деоккупации наших территорий. Всех наших территорий".

Детали: По словам Гайдая, задача Луганщины: сдерживать врага максимально долго.

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Глава ОВА считает, что контрнаступление украинской армии может начаться в июне.

Луганщина, по его словам, самая горячая точка Украины, область сдерживает врага от дальнейшего продвижения в другие регионы.

В частности, в Белогоровке оккупанты все еще планируют снова идти в наступление.

Также Гайдай добавил, что 21 мая намечена эвакуация гражданских.

Напомним:

  • Министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что в ближайшее время РФ оккупирует всю Луганщину, а также сформирует новые воинские части на западе страны в ответ на намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

Темы: Луганская областьвойнаРосcияоккупация
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