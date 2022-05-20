Гайдай о намерении РФ захватить Луганщину: Шойгу не понимает реального положения вещей

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о планах захватить Луганщину "чепухой". Шойгу, по словам Гайдая, не понимает реального положения вещей в российской армии.

Источник: Гайдай в Telegram

Дословно: "По заявлению Шойгу: "скоро", "в ближайшее время" рашисты возьмут под контроль Луганскую область - некий министр обороны, если не понимает терминов своих "военных операций". Воюем с "профи".

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Озвученная сегодня чепуха - только для отвода глаз россиянам, чтобы те не понимали реального положения дел о том, что их рашистское войско проиграет.

"Вторая армия мера" - это советская техника в резерве, которую нечем заправлять. Спасибо Шойгу за его яхту, вместо содержания росармии.

Орки побед не имеют и с ужасом ждут нашего контнаступления, которое будет сопровождаться процессом деоккупации наших территорий. Всех наших территорий".

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Детали: По словам Гайдая, задача Луганщины: сдерживать врага максимально долго.

Глава ОВА считает, что контрнаступление украинской армии может начаться в июне.

Луганщина, по его словам, самая горячая точка Украины, область сдерживает врага от дальнейшего продвижения в другие регионы.

В частности, в Белогоровке оккупанты все еще планируют снова идти в наступление.

Также Гайдай добавил, что 21 мая намечена эвакуация гражданских.

Напомним: