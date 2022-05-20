Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Гайдай о намерении РФ захватить Луганщину: Шойгу не понимает реального положения вещей

Алена МазуренкоПятница, 20 мая 2022, 23:55
Гайдай о намерении РФ захватить Луганщину: Шойгу не понимает реального положения вещей

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о планах захватить Луганщину "чепухой". Шойгу, по словам Гайдая, не понимает реального положения вещей в российской армии.

Источник: Гайдай в Telegram

Дословно: "По заявлению Шойгу: "скоро", "в ближайшее время" рашисты возьмут под контроль Луганскую область - некий министр обороны, если не понимает терминов своих "военных операций". Воюем с "профи".

Реклама:

Озвученная сегодня чепуха - только для отвода глаз россиянам, чтобы те не понимали реального положения дел о том, что их рашистское войско проиграет.

"Вторая армия мера" - это советская техника в резерве, которую нечем заправлять. Спасибо Шойгу за его яхту, вместо содержания росармии.

Орки побед не имеют и с ужасом ждут нашего контнаступления, которое будет сопровождаться процессом деоккупации наших территорий. Всех наших территорий".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По словам Гайдая, задача Луганщины: сдерживать врага максимально долго.

Глава ОВА считает, что контрнаступление украинской армии может начаться в июне.

Луганщина, по его словам, самая горячая точка Украины, область сдерживает врага от дальнейшего продвижения в другие регионы.

В частности, в Белогоровке оккупанты все еще планируют снова идти в наступление.

Также Гайдай добавил, что 21 мая намечена эвакуация гражданских.

Напомним:

  • Министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что в ближайшее время РФ оккупирует всю Луганщину, а также сформирует новые воинские части на западе страны в ответ на намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

Темы: Луганская областьвойнаРосcияоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Все новости...
Луганская область
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября паспортизировать всех подростков – ЦНС
Последние новости
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
Все новости...
Реклама: