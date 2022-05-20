Гайдай о намерении РФ захватить Луганщину: Шойгу не понимает реального положения вещей
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о планах захватить Луганщину "чепухой". Шойгу, по словам Гайдая, не понимает реального положения вещей в российской армии.
Источник: Гайдай в Telegram
Дословно: "По заявлению Шойгу: "скоро", "в ближайшее время" рашисты возьмут под контроль Луганскую область - некий министр обороны, если не понимает терминов своих "военных операций". Воюем с "профи".
Озвученная сегодня чепуха - только для отвода глаз россиянам, чтобы те не понимали реального положения дел о том, что их рашистское войско проиграет.
"Вторая армия мера" - это советская техника в резерве, которую нечем заправлять. Спасибо Шойгу за его яхту, вместо содержания росармии.
Орки побед не имеют и с ужасом ждут нашего контнаступления, которое будет сопровождаться процессом деоккупации наших территорий. Всех наших территорий".
Детали: По словам Гайдая, задача Луганщины: сдерживать врага максимально долго.
Глава ОВА считает, что контрнаступление украинской армии может начаться в июне.
Луганщина, по его словам, самая горячая точка Украины, область сдерживает врага от дальнейшего продвижения в другие регионы.
В частности, в Белогоровке оккупанты все еще планируют снова идти в наступление.
Также Гайдай добавил, что 21 мая намечена эвакуация гражданских.
Напомним:
- Министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что в ближайшее время РФ оккупирует всю Луганщину, а также сформирует новые воинские части на западе страны в ответ на намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО.