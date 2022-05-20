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У п'ятницю Протиповітряна оборона "приземлила" 5 російських цілей

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 травня 2022, 23:54
У п'ятницю Протиповітряна оборона приземлила 5 російських цілей

У п'ятницю українські військові знищили 5 повітряних цілей російських окупантів.

Джерело: пресцентр командування Повітряних сил

Дослівно: "20 травня окупанти продовжили завдавати ракетних ударів, намагаючись уразити транспортні розв’язки та об’єкти критичної інфраструктури України.

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Українські винищувачі патрулюють повітряний простій на підконтрольній Збройним силам території, а ударна авіація Повітряних сил в черговий раз завдала ударів по скупченню техніки, живій силі та інших об’єктах ворога. В результаті авіаударів знищено щонайменше 20 бойових броньованих машин.

Протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила два безпілотних літальних апарати: "Орлан-10" та "Зала".

Ще один БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та одну крилату ракету знищили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України. Також уражено одну ціль невстановленого типу (імовірно ворожий вертоліт, інформація уточнюється)".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Загалом за добу п'ятниці 20 травня уражено 5 повітряних цілей:

- 3 БпЛА (ОТР);

- 1 крилата ракета;

- 1 невстановлена ціль (імовірно вертоліт).

Теми: війна
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