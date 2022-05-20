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В пятницу Противовоздушная оборона "приземлила" 5 российских целей

Валентина РоманенкоПятница, 20 мая 2022, 23:54
В пятницу Противовоздушная оборона приземлила 5 российских целей

В пятницу украинские военные уничтожили 5 воздушных целей российских оккупантов.

Источник: пресс-центр командования Воздушных сил

Дословно: "20 мая оккупанты продолжили наносить ракетные удары, пытаясь поразить транспортные развязки и объекты критической инфраструктуры Украины.

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Украинские истребители патрулируют воздушный простой на подконтрольной Вооруженным силам территории, а ударная авиация Воздушных сил в очередной раз нанесла удары по скоплению техники, живой силе и другим объектам врага. В результате авиаударов уничтожены по меньшей мере 20 боевых бронированных машин.

Противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила два беспилотных летательных аппарата: "Орлан-10" и "Зала".

Еще один БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и одна крылатая ракета были уничтожены подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Также поражена одна цель неустановленного типа (предположительно вражеский вертолет, информация уточняется)".

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Детали: Всего за сутки пятницы 20 мая поражены 5 воздушных целей:

– 3 БпЛА (ОТР);

- 1 крылатая ракета;

- 1 неустановленная цель (предположительно вертолет).

Темы: война
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