Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада надасть Україні додатковий кредит майже на $200 млн

Ольга Глущенко Субота, 21 травня 2022, 00:58
ФОТО: GETTY IMAGES

Канада виділить Україні додаткову позику розміром у 250 мільйонів канадських доларів (понад 195 доларів США).

Джерело: міністр фінансів Канади Христя Фріланд, Мінфін Канади

Дослівно: "Міністр фінансів Канади Христя Фріланд оголосила про додаткову позику у 250 мільйонів доларів для України через адміністрований рахунок у МВФ".

Деталі: Загалом Канада в цьому році Канада виділила Україні близько 1,87 мільярда канадських доларів.

"Разом зі своїми союзниками у G7 Канада продовжуватиме підтримувати Україну в захисті суверенітету і демократії", – зазначають у Мінфіні країни.

Нагадаємо: Канада ввела санкції проти 14 росіян, у тому числі російських олігархів та членів їх родин, і забороняє експорт предметів розкоші до Росії через її вторгнення в Україну.

Теми: КанадаУкраїнагроші
Головне сьогодні

ISW назвав причини, чому Росія може завищувати кількість захисників "Азовсталі"

Південь: ЗСУ знищили 36 загарбників, ворожі танки і "Град"

Гайдай про намір РФ захопити Луганщину: Шойгу не розуміє реального стану речей

ППО для України: у новому пакеті допомоги від США є ЗРК Patriot – WP

При обороні Маріуполя загинуло багато льотчиків, 90% не поверталися – Зеленський

Венедіктова назвала командира роти, який наказував вбивати цивільних на Київщині

Усі новини...
Канада
Канада ввела нові санкції проти росіян і заборонила торгівлю предметами розкоші з РФ
Річна інфляція у Канаді сягнула тридцятирічного рекорду
Парламент Канади визнав геноцидом депортацію кримських татар
Останні новини
10:17
Італія збільшила імпорт російської нафти для завантаження НПЗ "Лукойла"
10:15
"Роскосмос" зазіхнув на підприємства у Київській, Харківській та Дніпропетровській областях
10:09
Регіони: росіяни поливають вогнем схід та південь України
10:06
фотоУ Сєвєродонецьку відновили газопостачання
09:45
Ексгенсек НАТО розкритикував курс Німеччини щодо війни в Україні
09:37
З території Росії артилерією обстріляли прикордоння Сумщини
09:33
Як отримати безоплатну медичну допомогу в Італії – пояснюють у МОЗ
09:32
Кількість поранених російськими військами українських дітей зросла до 430-ти
09:29
Італія та Німеччина дозволили рублеві рахунки для купівлі російського газу – Reuters
09:16
Розвідка Британії: Якщо Росія й надалі так втрачатиме безпілотники, то її становище погіршиться
Усі новини...