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Канада надасть Україні додатковий кредит майже на $200 млн

Ольга Глущенко Субота, 21 травня 2022, 00:58
Канада надасть Україні додатковий кредит майже на $200 млн
ФОТО: GETTY IMAGES

Канада виділить Україні додаткову позику розміром у 250 мільйонів канадських доларів (понад 195 доларів США).

Джерело: міністр фінансів Канади Христя Фріланд, Мінфін Канади

Дослівно: "Міністр фінансів Канади Христя Фріланд оголосила про додаткову позику у 250 мільйонів доларів для України через адміністрований рахунок у МВФ".

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Деталі: Загалом Канада в цьому році Канада виділила Україні близько 1,87 мільярда канадських доларів.

"Разом зі своїми союзниками у G7 Канада продовжуватиме підтримувати Україну в захисті суверенітету і демократії", – зазначають у Мінфіні країни.

Нагадаємо: Канада ввела санкції проти 14 росіян, у тому числі російських олігархів та членів їх родин, і забороняє експорт предметів розкоші до Росії через її вторгнення в Україну.

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Теми: КанадаУкраїнагроші
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