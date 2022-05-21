Канада надасть Україні додатковий кредит майже на $200 млн

Канада виділить Україні додаткову позику розміром у 250 мільйонів канадських доларів (понад 195 доларів США).

Джерело: міністр фінансів Канади Христя Фріланд, Мінфін Канади

Дослівно: "Міністр фінансів Канади Христя Фріланд оголосила про додаткову позику у 250 мільйонів доларів для України через адміністрований рахунок у МВФ".

Реклама:

Деталі: Загалом Канада в цьому році Канада виділила Україні близько 1,87 мільярда канадських доларів.

"Разом зі своїми союзниками у G7 Канада продовжуватиме підтримувати Україну в захисті суверенітету і демократії", – зазначають у Мінфіні країни.

Нагадаємо: Канада ввела санкції проти 14 росіян, у тому числі російських олігархів та членів їх родин, і забороняє експорт предметів розкоші до Росії через її вторгнення в Україну.