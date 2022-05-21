Канада предоставит Украине дополнительный кредит почти на $200 млн

Канада выделит Украине дополнительный заем в размере 250 миллионов канадских долларов (более 195 долларов США).

Источник: министр финансов Канады Христя Фриланд, Минфин Канады

Дословно: "Министр финансов Канады Христя Фриланд объявила о дополнительном заеме в 250 миллионов долларов для Украины через администрированный счет в МВФ".

Детали: В общей сложности Канада в этом году Канада выделила Украине около 1,87 миллиарда канадских долларов.

"Вместе со своими союзниками в G7 Канада будет продолжать поддерживать Украину в защите суверенитета и демократии", – отмечают в Минфине страны.

Напомним: Канада ввела санкции против 14 россиян, в том числе российских олигархов и членов их семей, и запрещает экспорт предметов роскоши в Россию из-за ее вторжения в Украину.