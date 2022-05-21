Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Південь: ЗСУ знищили 36 загарбників, ворожі танки і "Град"

Ольга Глущенко Субота, 21 травня 2022, 02:18
українські військові, фото: ОК Південь

За минулу добу українські військові на півдні знищили 36 загарбників, 3 танки Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град" і автомобільну техніку.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "На Миколаївському та Херсонському напрямку противник продовжує ведення бойових дій та інженерне облаштування своїх позицій із підготовкою запасних відступних рубежів.

Активних наступальних дій вже протягом тривалого часу не веде.

Позиції наших військ та населені пункти з мирними жителями ворог безжалісно вкриває артилерійським і мінометним вогнем, здійснюючи близько 70 обстрілів за добу.

Такі дії використовуються і як елемент залякування цивільних, і як спроби дискредитувати Збройні Сили України. Але у відповідь на такі провокації мешканці окупованих територій красномовно доводять, що вони вірять лише в Україну.

Так, сьогодні над вокзалом окупованого Херсону замайорів синьо-жовтий прапор".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: По передмістю Миколаєва з настанням темряви знов вдарили реактивні системи залпового вогню. Вражено об’єкт приміської інфраструктури. Постраждалих нема.

"По Одещині ворог здійснив дві ракетні атаки із застосуванням авіації. Втілюючи один із знакових меседжів свого скаженого диктатора, рашисти вочевидь намагалися "замочити в сортирі" осередок нацизму і зруйнували пляжну вбиральню", – ідеться в повідомленні.

Згодом загарбники вдарили по промисловому підприємству з добривами. Стався вибух, виникла пожежа. Але підрозділи ДСНС її швидко ліквідували. Ані постраждалих, ані загрози природному середовищу не виявлено.

Українськими підрозділами ракетно-артилерійського озброєння та авіацією за добу завдано таких втрат ворогу: 36 загарбників, 3 танки Т-72, реактивна система залпового вогню "Град" та автомобільна техніка.

Корабельне угруповання противника представлено 7 великими десантними кораблями і обов’язкової присутністю хоча б одного корабля – носія крилатих ракет.

"У прикордонні з Придністров’ям ситуація стабільна і контрольована. Тривають контрдиверсійні заходи, забезпечено надійну охорону державного кордону, ситуація в невизнаній республіці постійно моніториться, сили оборони півдня України готові до виконання завдань за призначенням", – зазначає ОК "Південь".

Теми: Збройні силивійна
Головне сьогодні

Ексгенсек НАТО розкритикував курс Німеччини щодо війни в Україні

ISW назвав причини, чому Росія може завищувати кількість захисників "Азовсталі"

Південь: ЗСУ знищили 36 загарбників, ворожі танки і "Град"

Гайдай про намір РФ захопити Луганщину: Шойгу не розуміє реального стану речей

ППО для України: у новому пакеті допомоги від США є ЗРК Patriot – WP

При обороні Маріуполя загинуло багато льотчиків, 90% не поверталися – Зеленський

Усі новини...
Збройні сили
Ворог планує наступ у напрямку Ямпіль – Сіверськ – зведення штабу
Росіяни звезли 130 одиниць техніки на Чорнобаївку – зведення Генштабу 
Залужний на засіданні комітету НАТО: Нам вдалося відібрати у РФ ініціативу
Останні новини
11:41
Росія не буде серед гарантів безпеки України - Зеленський
11:31
Зеленський розповів, від чого залежить порядок денний і факт зустрічі з Путіним
11:23
В НБУ пояснили, навіщо зняли курсові обмеження на готівкову валюту
11:12
Президент: Україну сьогодні захищає 700 тисяч воїнів
11:11
Зеленський підтвердив, що бійців з "Азовсталі" мають обміняти
11:00
Зеленський: Кінець війни буде в дипломатії, але гібридній
10:54
Британія обговорює з союзниками озброєння Молдови за стандартами НАТО
10:53
Зеленський розповів, чому "попрощався" з деякими людьми зі своєї команди
10:41
ЗСУ ліквідували вже 28 850 російських окупантів – дані Генштабу
10:38
Путін і його логіка гравця - Михайло Дубинянський
Усі новини...