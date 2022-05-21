Південь: ЗСУ знищили 36 загарбників, ворожі танки і "Град"

За минулу добу українські військові на півдні знищили 36 загарбників, 3 танки Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град" і автомобільну техніку.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "На Миколаївському та Херсонському напрямку противник продовжує ведення бойових дій та інженерне облаштування своїх позицій із підготовкою запасних відступних рубежів.

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Активних наступальних дій вже протягом тривалого часу не веде.

Позиції наших військ та населені пункти з мирними жителями ворог безжалісно вкриває артилерійським і мінометним вогнем, здійснюючи близько 70 обстрілів за добу.

Такі дії використовуються і як елемент залякування цивільних, і як спроби дискредитувати Збройні Сили України. Але у відповідь на такі провокації мешканці окупованих територій красномовно доводять, що вони вірять лише в Україну.

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Так, сьогодні над вокзалом окупованого Херсону замайорів синьо-жовтий прапор".

Деталі: По передмістю Миколаєва з настанням темряви знов вдарили реактивні системи залпового вогню. Вражено об’єкт приміської інфраструктури. Постраждалих нема.

"По Одещині ворог здійснив дві ракетні атаки із застосуванням авіації. Втілюючи один із знакових меседжів свого скаженого диктатора, рашисти вочевидь намагалися "замочити в сортирі" осередок нацизму і зруйнували пляжну вбиральню", – ідеться в повідомленні.

Згодом загарбники вдарили по промисловому підприємству з добривами. Стався вибух, виникла пожежа. Але підрозділи ДСНС її швидко ліквідували. Ані постраждалих, ані загрози природному середовищу не виявлено.

Українськими підрозділами ракетно-артилерійського озброєння та авіацією за добу завдано таких втрат ворогу: 36 загарбників, 3 танки Т-72, реактивна система залпового вогню "Град" та автомобільна техніка.

Корабельне угруповання противника представлено 7 великими десантними кораблями і обов’язкової присутністю хоча б одного корабля – носія крилатих ракет.

"У прикордонні з Придністров’ям ситуація стабільна і контрольована. Тривають контрдиверсійні заходи, забезпечено надійну охорону державного кордону, ситуація в невизнаній республіці постійно моніториться, сили оборони півдня України готові до виконання завдань за призначенням", – зазначає ОК "Південь".