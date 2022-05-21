Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Юг: ВСУ уничтожили 36 захватчиков, вражеские танки и "Град"

Ольга ГлущенкоСуббота, 21 мая 2022, 02:18
Юг: ВСУ уничтожили 36 захватчиков, вражеские танки и Град
украинские военные, фото: ОК Юг

За минувшие сутки украинские военные на юге уничтожили 36 захватчиков, 3 танка Т-72, реактивную систему залпового огня "Град" и автомобильную технику.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "На Николаевском и Херсонском направлении противник продолжает ведение боевых действий и инженерное обустройство своих позиций с подготовкой запасных отступных рубежей.

Реклама:

Активных наступательных действий уже долгое время не ведет.

Позиции наших войск и населенные пункты с мирными жителями враг безжалостно укрывает артиллерийским и минометным огнем, совершая около 70 обстрелов в сутки.

Такие действия используются и как элемент устрашения гражданских, и как попытки дискредитировать Вооруженные Силы Украины. Но в ответ на такие провокации жители оккупированных территорий доказывают, что они верят только в Украину.

ВИДЕО ДНЯ

Да, сегодня над вокзалом оккупированного Херсона взвился сине-желтый флаг".

Детали: По пригороду Николаева с наступлением темноты снова ударили реактивные системы залпового огня. Впечатлен объект пригородной инфраструктуры. Пострадавших нет.

"По Одесщине враг совершил две ракетные атаки с применением авиации. Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, решители явно пытались "замочить в сортире" очаг нацизма и разрушили пляжный туалет", - говорится в сообщении.

Впоследствии захватчики ударили по промышленному предприятию с удобрениями. Произошел взрыв, возник пожар. Но подразделения ГСЧС ее быстро ликвидировали. Ни пострадавших, ни угрозы природной среде не обнаружено.

Украинскими подразделениями ракетно-артиллерийского вооружения и авиацией за сутки нанесены такие потери врагу: 36 захватчиков, 3 танка Т-72, реактивная система залпового огня "Град" и автомобильная техника.

Корабельная группировка противника представлена 7 большими десантными кораблями и обязательным присутствием хотя бы одного корабля – носителя крылатых ракет.

"В пограничье с Приднестровьем ситуация стабильная и контролируемая. Продолжаются контрдиверсионные меры, обеспечена надежная охрана государственной границы, ситуация в непризнанной республике постоянно мониторится, силы обороны юга Украины готовы к выполнению задач по назначению", - отмечает ОК "Юг".

Темы: Вооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Все новости...
Вооруженные силы
Кулеба рассказал, как группа из 31 бойца сделала возможным освобождение Роботино 
Сырский побывал на переднем крае: поставил задачу "дожать" Клещеевку
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Последние новости
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
Все новости...
Реклама: