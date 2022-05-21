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Юг: ВСУ уничтожили 36 захватчиков, вражеские танки и "Град"

Ольга ГлущенкоСуббота, 21 мая 2022, 02:18
украинские военные, фото: ОК Юг

За минувшие сутки украинские военные на юге уничтожили 36 захватчиков, 3 танка Т-72, реактивную систему залпового огня "Град" и автомобильную технику.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "На Николаевском и Херсонском направлении противник продолжает ведение боевых действий и инженерное обустройство своих позиций с подготовкой запасных отступных рубежей.

Активных наступательных действий уже долгое время не ведет.

Позиции наших войск и населенные пункты с мирными жителями враг безжалостно укрывает артиллерийским и минометным огнем, совершая около 70 обстрелов в сутки.

Такие действия используются и как элемент устрашения гражданских, и как попытки дискредитировать Вооруженные Силы Украины. Но в ответ на такие провокации жители оккупированных территорий доказывают, что они верят только в Украину.

Да, сегодня над вокзалом оккупированного Херсона взвился сине-желтый флаг".

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Детали: По пригороду Николаева с наступлением темноты снова ударили реактивные системы залпового огня. Впечатлен объект пригородной инфраструктуры. Пострадавших нет.

"По Одесщине враг совершил две ракетные атаки с применением авиации. Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, решители явно пытались "замочить в сортире" очаг нацизма и разрушили пляжный туалет", - говорится в сообщении.

Впоследствии захватчики ударили по промышленному предприятию с удобрениями. Произошел взрыв, возник пожар. Но подразделения ГСЧС ее быстро ликвидировали. Ни пострадавших, ни угрозы природной среде не обнаружено.

Украинскими подразделениями ракетно-артиллерийского вооружения и авиацией за сутки нанесены такие потери врагу: 36 захватчиков, 3 танка Т-72, реактивная система залпового огня "Град" и автомобильная техника.

Корабельная группировка противника представлена 7 большими десантными кораблями и обязательным присутствием хотя бы одного корабля – носителя крылатых ракет.

"В пограничье с Приднестровьем ситуация стабильная и контролируемая. Продолжаются контрдиверсионные меры, обеспечена надежная охрана государственной границы, ситуация в непризнанной республике постоянно мониторится, силы обороны юга Украины готовы к выполнению задач по назначению", - отмечает ОК "Юг".

Темы: Вооруженные силывойна
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