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Італія та Німеччина дозволили рублеві рахунки для купівлі російського газу – Reuters

Ольга Глущенко Субота, 21 травня 2022, 03:12
Італія та Німеччина дозволили рублеві рахунки для купівлі російського газу – Reuters
фото: getty images

Джерела Reuters повідомили, що Німеччина та Італія дозволила компаніям відкривати рахунки в рублях, щоб купувати російський газ.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела

Деталі: За словами джерел, Німеччина та Італія повідомили компаніям, що вони можуть відкрити рахунки в рублях, щоб продовжувати купувати російський газ, не порушуючи санкцій проти Москви, після переговорів з Європейським Союзом.

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Два джерела повідомили Reuters, що німецькі імпортери газу отримали від Берліна повідомлення про можливість відкривати рубльові рахунки для оплати російського газу без порушення санкцій.

Зазначається, що Німеччина, яка є найбільшим імпортером російського газу в регіоні, діяла з цього питання в тісній координації з ЄС.

Італійський уряд також спілкувався з Європейською комісією і отримав роз’яснення щодо того, як легально купувати російський газ, повідомило Reuters високопоставлене джерело в уряді.

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Це сталося до того, як італійська енергетична компанія Eni заявила у вівторок, що розпочала процедуру відкриття двох рахунків: одного в євро та одного в рублях, повідомило джерело.

Що передувало: На цей момент ЄС випустив два набори інструкцій щодо оплати за газ, обидва залишають простір для тлумачення.

Європейська комісія заявила у вівторок, що компанії не повинні виконувати вимоги Москви про відкриття банківського рахунку в рублях для оплати газу, навіть незважаючи на те, що блок продовжує уникати письмового оформлення цього обмеження. 

Передісторія:

  • Президент РФ Владімір Путін у березні підписав указ щодо оплати країнами Євросоюзу газу в рублях, але, ймовірно, для ЄС нічого не зміниться.

Теми: НімеччинаІталіяРосіягаз
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