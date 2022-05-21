Італія та Німеччина дозволили рублеві рахунки для купівлі російського газу – Reuters

Джерела Reuters повідомили, що Німеччина та Італія дозволила компаніям відкривати рахунки в рублях, щоб купувати російський газ.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела

Деталі: За словами джерел, Німеччина та Італія повідомили компаніям, що вони можуть відкрити рахунки в рублях, щоб продовжувати купувати російський газ, не порушуючи санкцій проти Москви, після переговорів з Європейським Союзом.

Два джерела повідомили Reuters, що німецькі імпортери газу отримали від Берліна повідомлення про можливість відкривати рубльові рахунки для оплати російського газу без порушення санкцій.

Зазначається, що Німеччина, яка є найбільшим імпортером російського газу в регіоні, діяла з цього питання в тісній координації з ЄС.

Італійський уряд також спілкувався з Європейською комісією і отримав роз’яснення щодо того, як легально купувати російський газ, повідомило Reuters високопоставлене джерело в уряді.

Це сталося до того, як італійська енергетична компанія Eni заявила у вівторок, що розпочала процедуру відкриття двох рахунків: одного в євро та одного в рублях, повідомило джерело.

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Що передувало: На цей момент ЄС випустив два набори інструкцій щодо оплати за газ, обидва залишають простір для тлумачення.

Європейська комісія заявила у вівторок, що компанії не повинні виконувати вимоги Москви про відкриття банківського рахунку в рублях для оплати газу, навіть незважаючи на те, що блок продовжує уникати письмового оформлення цього обмеження.

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