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Италия и Германия разрешили рублевые счета для покупки российского газа - Reuters

Ольга ГлущенкоСуббота, 21 мая 2022, 03:12
Италия и Германия разрешили рублевые счета для покупки российского газа - Reuters
фото: getty images

Источники Reuters сообщили, что Германия и Италия позволили компаниям открывать счета в рублях, чтобы покупать российский газ.

Источник: Reuters со ссылкой на источники

Детали: По словам источников, Германия и Италия сообщили компаниям, что они могут открыть счета в рублях, чтобы продолжать покупать российский газ, не нарушая санкций против Москвы после переговоров с Европейским Союзом.

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Два источника сообщили Reuters, что немецкие импортеры газа получили от Берлина уведомление о возможности открывать рублевые счета для оплаты российского газа без нарушения санкций.

Отмечается, что Германия, являющаяся крупнейшим импортером российского газа в регионе, действовала по этому вопросу в тесной координации с ЕС.

Итальянское правительство также общалось с Европейской комиссией и получило разъяснения о том, как легально покупать российский газ, сообщил Reuters высокопоставленный источник в правительстве.

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Это произошло до того, как итальянская энергетическая компания Eni заявила во вторник, что приступила к процедуре открытия двух счетов: одного в евро и одного в рублях, сообщил источник.

Напомним: К настоящему моменту ЕС выпустил два набора инструкций по оплате газа, оба оставляют простор для толкования.

Европейская комиссия заявила во вторник, что компании не должны выполнять требования Москвы об открытии банковского счета в рублях для оплаты газа, даже несмотря на то, что блок продолжает избегать письменного оформления этого ограничения.

Предыстория: Президент РФ Владимир Путин в марте подписал указ по оплате странами Евросоюза газа в рублях, но, вероятно, для ЕС ничего не изменится

Темы: ГерманияИталияРосcиягаз
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