Окупанти розміновують порт у Маріуполі – штаб

Російські загарбники розміновують порт у Маріуполі та хочуть відновити його роботу.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У Маріуполі противник вживає заходів з відновлення функціонування порту.

Зокрема проводить розмінування припортової інфраструктури".

Нагадаємо: Міністерство інфраструктури вирішило закрити морські порти Бердянська, Маріуполя, Скадовська та Херсона до звільнення цих територій від російської окупації.