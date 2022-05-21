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Окупанти розміновують порт у Маріуполі – штаб

Ольга Глущенко Субота, 21 травня 2022, 07:26
Маріупольський морський торгівельний порт до війни, фото: wikipedia

Російські загарбники розміновують порт у Маріуполі та хочуть відновити його роботу.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У Маріуполі противник вживає заходів з відновлення функціонування порту.

Зокрема проводить розмінування припортової інфраструктури".

Нагадаємо: Міністерство інфраструктури вирішило закрити морські порти Бердянська, Маріуполя, Скадовська та Херсона до звільнення цих територій від російської окупації.

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Теми: МаріупольпортивійнаРосія
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