Оккупанты разминируют порт в Мариуполе – штаб
Суббота, 21 мая 2022, 07:26
Российские захватчики разминируют порт в Мариуполе и хотят возобновить его работу.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "В Мариуполе противник принимает меры по возобновлению функционирования порта.
В частности, проводит разминирование припортовой инфраструктуры".
Напомним: Министерство инфраструктуры решило закрыть морские порты Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона до освобождения этих территорий от российской оккупации.
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