Оккупанты разминируют порт в Мариуполе – штаб

Российские захватчики разминируют порт в Мариуполе и хотят возобновить его работу.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В Мариуполе противник принимает меры по возобновлению функционирования порта.

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В частности, проводит разминирование припортовой инфраструктуры".

Напомним: Министерство инфраструктуры решило закрыть морские порты Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона до освобождения этих территорий от российской оккупации.