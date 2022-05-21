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Оккупанты разминируют порт в Мариуполе – штаб

Ольга ГлущенкоСуббота, 21 мая 2022, 07:26
Мариупольский морской торговый порт до войны, фото: wikipedia

Российские захватчики разминируют порт в Мариуполе и хотят возобновить его работу.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В Мариуполе противник принимает меры по возобновлению функционирования порта.

В частности, проводит разминирование припортовой инфраструктуры".

Напомним: Министерство инфраструктуры решило закрыть морские порты Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона до освобождения этих территорий от российской оккупации.

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Темы: МариупольпортывойнаРосcия
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