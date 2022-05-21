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Плани ворога – оточити Луганщину або зробити з неї згарище – Гайдай

Ольга Глущенко Субота, 21 травня 2022, 07:47
знищені ворогом будинки на Луганщині, фото: ОВА

Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про те, що росіяни хочуть зробити з області згарище, а Сєвєродонецьк знищують, як Маріуполь.

Джерело: Telegram Гайдая

Пряма мова: "Росіяни знищують Сєвєродонецьк, як Маріуполь. На околицях міста точаться бої".

Деталі: Також голова ОВА розповів, що Гірську громаду щодня бомблять авіацією.

"Плани ворога – оточити область або зробити з неї згарище, як у Попасній", – переконаний Гайдай.

"Це тяжка доля Луганщини: не дати росіянам просунутися далі", – ідеться в дописі.

Оновлено. Пізніше Гайдай повідомив, що зранку 20 травня росіяни обстріляли школу, у підвалі якої з початку війни ховалися жителі нових районів Сєвєродонецька.

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Як наслідок, дві людини загинули на місці, ще трьох госпіталізовано. Двоє загиблих та поранена – члени однієї родини.

Ввечері поблизу свого будинку в Сєвєродонецьку загинули чоловік і жінка. Двох жінок вбито російськими обстріли в Лисичанську та Привіллі.

А ще є поранений в ногу волонтер, який працював в гуманітарному штабі в Сєвєродонецьку.

Загалом за день – близько 50 зруйнованих будинків.

Крім того, росіяни відкрили вогонь по школі та об’єднанню "Азот" – там сталося займання градирні, пожежу ліквідовано, полум’я не розповсюдилося на виробничі цехи, що поряд.

Ув Лисичанську  виникло загоряння бункеру з вугіллям на шахті.

Нагадаємо: Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про плани захопити Луганщину нісенітницею. Шойгу, за словами Гайдая, не розуміє реального стану речей в російській армії.

Теми: Луганська областьвійнаРосія
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