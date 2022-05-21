Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Плани ворога – оточити Луганщину або зробити з неї згарище – Гайдай

Ольга Глущенко Субота, 21 травня 2022, 07:47
Плани ворога – оточити Луганщину або зробити з неї згарище – Гайдай
знищені ворогом будинки на Луганщині, фото: ОВА

Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про те, що росіяни хочуть зробити з області згарище, а Сєвєродонецьк знищують, як Маріуполь.

Джерело: Telegram Гайдая

Пряма мова: "Росіяни знищують Сєвєродонецьк, як Маріуполь. На околицях міста точаться бої".

Реклама:

Деталі: Також голова ОВА розповів, що Гірську громаду щодня бомблять авіацією.

"Плани ворога – оточити область або зробити з неї згарище, як у Попасній", – переконаний Гайдай.

"Це тяжка доля Луганщини: не дати росіянам просунутися далі", – ідеться в дописі.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено. Пізніше Гайдай повідомив, що зранку 20 травня росіяни обстріляли школу, у підвалі якої з початку війни ховалися жителі нових районів Сєвєродонецька.

Як наслідок, дві людини загинули на місці, ще трьох госпіталізовано. Двоє загиблих та поранена – члени однієї родини.

Ввечері поблизу свого будинку в Сєвєродонецьку загинули чоловік і жінка. Двох жінок вбито російськими обстріли в Лисичанську та Привіллі.

А ще є поранений в ногу волонтер, який працював в гуманітарному штабі в Сєвєродонецьку.

Загалом за день – близько 50 зруйнованих будинків.

Крім того, росіяни відкрили вогонь по школі та об’єднанню "Азот" – там сталося займання градирні, пожежу ліквідовано, полум’я не розповсюдилося на виробничі цехи, що поряд.

Ув Лисичанську  виникло загоряння бункеру з вугіллям на шахті.

Нагадаємо: Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про плани захопити Луганщину нісенітницею. Шойгу, за словами Гайдая, не розуміє реального стану речей в російській армії.

Теми: Луганська областьвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Луганська область
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують псевдовибори на Луганщині
Останні новини
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: