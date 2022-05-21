Плани ворога – оточити Луганщину або зробити з неї згарище – Гайдай
Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про те, що росіяни хочуть зробити з області згарище, а Сєвєродонецьк знищують, як Маріуполь.
Джерело: Telegram Гайдая
Пряма мова: "Росіяни знищують Сєвєродонецьк, як Маріуполь. На околицях міста точаться бої".
Деталі: Також голова ОВА розповів, що Гірську громаду щодня бомблять авіацією.
"Плани ворога – оточити область або зробити з неї згарище, як у Попасній", – переконаний Гайдай.
"Це тяжка доля Луганщини: не дати росіянам просунутися далі", – ідеться в дописі.
Оновлено. Пізніше Гайдай повідомив, що зранку 20 травня росіяни обстріляли школу, у підвалі якої з початку війни ховалися жителі нових районів Сєвєродонецька.
Як наслідок, дві людини загинули на місці, ще трьох госпіталізовано. Двоє загиблих та поранена – члени однієї родини.
Ввечері поблизу свого будинку в Сєвєродонецьку загинули чоловік і жінка. Двох жінок вбито російськими обстріли в Лисичанську та Привіллі.
А ще є поранений в ногу волонтер, який працював в гуманітарному штабі в Сєвєродонецьку.
Загалом за день – близько 50 зруйнованих будинків.
Крім того, росіяни відкрили вогонь по школі та об’єднанню "Азот" – там сталося займання градирні, пожежу ліквідовано, полум’я не розповсюдилося на виробничі цехи, що поряд.
Ув Лисичанську виникло загоряння бункеру з вугіллям на шахті.
Нагадаємо: Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про плани захопити Луганщину нісенітницею. Шойгу, за словами Гайдая, не розуміє реального стану речей в російській армії.