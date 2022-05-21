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Планы врага – окружить Луганщину или сделать из нее пожарище – Гайдай

Ольга ГлущенкоСуббота, 21 мая 2022, 07:47
уничтоженные врагом дома на Луганщине, фото: ОВА

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил о том, что россияне хотят сделать из области пожарище, а Северодонецк уничтожают, как Мариуполь.

Источник: Telegram Гайдая

Прямая речь: "Россияне уничтожают Северодонецк, как Мариуполь. В окрестностях города идут бои".

Детали: Также глава ОВА рассказал, что Горную общину ежедневно бомбят авиацией.

"Планы врага – окружить область или сделать из нее пепелище, как у Попасной", – убежден Гайдай.

"Это трудная судьба Луганщины: не дать россиянам продвинуться дальше", – говорится в сообщении.

Обновлено. Позже Гайдай сообщил, что утром 20 мая россияне обстреляли школу, в подвале которой с начала войны прятались жители новых районов Северодонецка.

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Как следствие, два человека погибли на месте, еще трое госпитализированы. Двое погибших и раненая – члены одной семьи.

Вечером близ своего дома в Северодонецке погибли мужчина и женщина. Две женщины убиты российскими обстрелами в Лисичанске и Привилле.

А еще ранен в ногу волонтер, работавший в гуманитарном штабе в Северодонецке.

Всего за день – около 50 разрушенных домов.

Кроме того, россияне открыли огонь по школе и объединению "Азот" – там произошло возгорание градирни, пожар ликвидирован, пламя не распространилось на производственные цеха.

В Лисичанске возникло возгорание бункера с углем на шахте.

Напомним: Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о планах захватить Луганщину "чепухой". Шойгу, по словам Гайдая, не понимает реального положения вещей в российской армии.

Темы: Луганская областьвойнаРосcия
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