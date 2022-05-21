Планы врага – окружить Луганщину или сделать из нее пожарище – Гайдай
Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил о том, что россияне хотят сделать из области пожарище, а Северодонецк уничтожают, как Мариуполь.
Источник: Telegram Гайдая
Прямая речь: "Россияне уничтожают Северодонецк, как Мариуполь. В окрестностях города идут бои".
Детали: Также глава ОВА рассказал, что Горную общину ежедневно бомбят авиацией.
"Планы врага – окружить область или сделать из нее пепелище, как у Попасной", – убежден Гайдай.
"Это трудная судьба Луганщины: не дать россиянам продвинуться дальше", – говорится в сообщении.
Обновлено. Позже Гайдай сообщил, что утром 20 мая россияне обстреляли школу, в подвале которой с начала войны прятались жители новых районов Северодонецка.
Как следствие, два человека погибли на месте, еще трое госпитализированы. Двое погибших и раненая – члены одной семьи.
Вечером близ своего дома в Северодонецке погибли мужчина и женщина. Две женщины убиты российскими обстрелами в Лисичанске и Привилле.
А еще ранен в ногу волонтер, работавший в гуманитарном штабе в Северодонецке.
Всего за день – около 50 разрушенных домов.
Кроме того, россияне открыли огонь по школе и объединению "Азот" – там произошло возгорание градирни, пожар ликвидирован, пламя не распространилось на производственные цеха.
В Лисичанске возникло возгорание бункера с углем на шахте.
Напомним: Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о планах захватить Луганщину "чепухой". Шойгу, по словам Гайдая, не понимает реального положения вещей в российской армии.