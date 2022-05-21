К мэру Белгород-Днестровского приходило ГБР – георгиевские ленточек не нашли

Городской глава Белгород-Днестровского Виталий Граждан сообщил, что сотрудники Государственного бюро расследований провели с ним беседу и искали у него пророссийскую символику: георгиевские ленточки и красные флаги.

Источник: Виталий Граждан в Facebook

Детали: Виталий Граждан считает, что сотрудники ГБР, которые пришли к нему 20 мая вместе с полицейскими, "отрабатывали сигнал".

Они хотели провести с мэром "профилактическую беседу". Граждан отказался разговаривать с ними у себя дома около 8-ми утра и пообщался позже в рабочем кабинете.

Прямая речь: "После эмоциональной словесной перепалки, сотрудники ГБР сделали свою работу в рамках, предусмотренных законом. Законом не предусмотрен обыск без санкции суда, поэтому я не позволил им без моего согласия войти в мою квартиру.

В ходе беседы в рабочем кабинете я поинтересовался, что они собирались искать у меня в квартире, на что мне ответили, что их интересуют георгиевские ленточки, красные флаги и т.д. Тогда я сам предложил проехать одному из сотрудников ГБР ко мне домой и в присутствии моей жены посмотреть как я живу.

Уже со слов жены, посмотрев мою квартиру, сотрудник ГБР удивился, что мэр живет в обычной двухкомнатной квартире, а в личных вещах, грамоты и марки с русским кораблем, красных флагов у меня не оказалось!".

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Детали: Мэр отметил, что недопущение преступлений, их профилактика – неотъемлемая часть работы ГБР,, "и они ее выполнили".

Граждан подчеркнул, что он не отстранен от выполнения обязанностей городского главы, "хотя есть много доброжелателей, которые об этом мечтают".

"Прошу вас отнестись к этой истории с понимаем, не расстраиваться и паниковать. В нашем городе все законно и подконтрольно государственной и местной власти. Мы делаем все возможное для победы в войне, мы делаем все возможное, чтобы помогать людям, оказавшимся в беде, мы честно выполняем свои обязанности", – добавил он.