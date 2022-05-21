Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кількість поранених російськими військами українських дітей зросла до 430-ти

Олена РощінаСубота, 21 травня 2022, 09:32
Офіс генпрокурора

За офіційними даними ювенальних прокурорів, внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії в Україні щонайменше 232 дитини загинули та 430 дітей поранено.

Джерело: Офіс генерального прокурора 

Деталі: 20 травня російські військові нанесли ракетний удар по міському палацу культури у м. Лозова Харківської області. Внаслідок дій країни-агресора отримали поранення сім мирних мешканців, серед яких 11-річна дівчинка. 

19 травня через обстріл с. Великі Хутори Куп’янського району Харківської області отримала поранення 13-річна дівчинка.

18 травня окупанти обстріляли машину волонтерів у м. Сєвєродонецьк Луганської області. Поранення отримав 17-річний хлопець.

Станом на ранок 21 травня щонайменше 662 дитини постраждали в Україні внаслідок війни. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало у таких областях: Донецькій  - 145, Київській - 116, Харківській - 102, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 48, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, Житомирській - 15. У столиці Київ постраждали 16 неповнолітніх

ВІДЕО ДНЯ

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Теми: дітивійнаОфіс генпрокурора
Головне сьогодні

У Держдумі натякнули на можливість обміну полонених "азовців" на Медведчука

Через 1,5-2 місяці Україна розпочне масштабний контрнаступ – CIT

Премія імені Георгія Ґонґадзе-2022 оголосила переможців

Ердоган повідомив лідерам Швеції та Фінляндії умови їхнього вступу до НАТО

Фільтрацію у Маріуполі більше не оминути: росіяни ставлять блок-пости на грунтових дорогах

Росія підтвердила заборону на в'їзд Байдену, Гарріс, Блінкену та ще 960 американцям

Усі новини...
діти
Під обстрілом Лиману загинув підліток – жертвами росіян стали вже 232 дитини
Росіяни знову гатять з артилерії по Харкову й області: 1 загиблий
Уламок прошив живіт: у Львові лікують 15-річну харків’янку, яка потрапила під обстріл
Останні новини
19:56
Маріуполю загрожує епідемічна катастрофа через хаотичні поховання
19:53
Маркарова розповіла, на що саме підуть 40 мільярдів доларів від США
19:52
У Держдумі натякнули на можливість обміну полонених "азовців" на Медведчука
19:45
фотоБілорусь: у Гродно відновили пам'ятник Чапаєву
19:37
Через 1,5-2 місяці Україна розпочне масштабний контрнаступ – CIT
19:23
Премія імені Георгія Ґонґадзе-2022 оголосила переможців
19:19
В уряді вважають, що ініціатива зближення України з НАТО – на стороні Альянсу
19:18
Ердоган повідомив лідерам Швеції та Фінляндії умови їхнього вступу до НАТО
19:17
В KSE говорять про можливі касові розриви у бюджеті
19:10
аудіоОкупанти погрожували обстріляти цивільне судно в територіальних водах України
Усі новини...