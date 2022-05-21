Кількість поранених російськими військами українських дітей зросла до 430-ти

За офіційними даними ювенальних прокурорів, внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії в Україні щонайменше 232 дитини загинули та 430 дітей поранено.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: 20 травня російські військові нанесли ракетний удар по міському палацу культури у м. Лозова Харківської області. Внаслідок дій країни-агресора отримали поранення сім мирних мешканців, серед яких 11-річна дівчинка.

19 травня через обстріл с. Великі Хутори Куп’янського району Харківської області отримала поранення 13-річна дівчинка.

18 травня окупанти обстріляли машину волонтерів у м. Сєвєродонецьк Луганської області. Поранення отримав 17-річний хлопець.

Станом на ранок 21 травня щонайменше 662 дитини постраждали в Україні внаслідок війни. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало у таких областях: Донецькій - 145, Київській - 116, Харківській - 102, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 48, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, Житомирській - 15. У столиці Київ постраждали 16 неповнолітніх

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