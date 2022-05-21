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Число раненых российскими войсками украинских детей возросло до 430-ти

Елена РощинаСуббота, 21 мая 2022, 09:32
Число раненых российскими войсками украинских детей возросло до 430-ти
Офис генпрокурора

По официальным данным ювенальных прокуроров, в результате полномасштабной вооруженной агрессии России в Украине по меньшей мере 232 ребенка погибли и 430 детей ранены.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: 20 мая российские военные нанесли ракетный удар по городскому дворцу культуры в г. Лозовая Харьковской области. В результате действий страны-агрессора получили ранения семь мирных жителей, среди которых 11-летняя девочка.

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19 мая из-за обстрела с. Большие Хутора Купянского района Харьковской области получила ранения 13-летняя девочка.

18 мая оккупанты обстреляли машину волонтеров в г. Северодонецк Луганской области. Ранение получил 17-летний парень.

По состоянию на утро 21 мая по меньшей мере 662 ребенка пострадали в Украине в результате войны. Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Больше всего детей пострадало в таких областях: Донецкой - 145, Киевской - 116, Харьковской - 102, Черниговской - 68, Херсонской - 48, Луганской - 48, Николаевской - 45, Запорожской - 28, Сумской - 17, Житомирской - 15. В столице Киев пострадали 16 несовершеннолетних

Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через единый доказательный хаб: warcrimes.gov.ua и по телефонам: +380961004438, +380683235856.

Темы: детивойнаОфис генпрокурора
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