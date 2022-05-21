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Регіони: росіяни поливають вогнем схід та південь України

Валентина РоманенкоСубота, 21 травня 2022, 10:09
Регіони: росіяни поливають вогнем схід та південь України

Російські окупаційні війська рівняють із землею Луганщину та Донеччину, обстрілюють Харківщину, Миколаївщину, тривають бойові дії в Херсонській області.

Джерело: дані військових облдержадміністрацій

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 8.00.

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Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

На Одещині вдень 20 травня ворог завдав трьох ракетних ударів по одному з районів області, ввечері — один удар по об'єкту інфраструктури. Є пошкодження, постраждалих немає. Інформація щодо наслідків уточнюються.

Харків: по області ворожі боєприпаси влучали у Дергачах, Малій Данилівці, Чугуївському районі — рятувальники гасили пожежі у приватних домоволодіннях.

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Ракетний удар фактично знищив Лозівський палац культури.

Увечері, близько 20.30, внаслідок влучання боєприпасу в Харкові горіли павільйони одного з ринків міста.

Вночі окупанти обстрілювали Золочівську громаду, горіли житлові будинки.

Всього за добу внаслідок російської агресії на Харківщині 20 поранених, серед них одна дитина.

Луганщина: за день — близько 50 зруйнованих будинків. Авіаудари по Гірській та Попаснянській громадах.  В Лисичанську за добу пошкоджено 23 будинки, у сусідньому Привіллі – 16. П’ять – у Сєверодонецьку.

Також росіяни влучили по школі та об’єднанню "Азот" – там сталося займання, пожежу ліквідовано. В Лисичанську виникло загоряння бункеру з вугіллям на шахті. Є загиблі та поранені. Детальна інформація уточнюється.

Донеччина: росіяни ведуть обстріли по всій лінії фронту від Мар’їнської до Лиманської громади. За добу в області пошкоджено 27 житлових будинків та 8 споруд цивільної інфраструктури.

У Мар’їнській громаді ворог обстріляв школу в Єлизаветівці. Під мінометний обстріл потрапила Красногорівка, більша частина міста знеструмлена.

Під обстрілом знову Авдіївській коксохімічний завод та житлові квартали міста.

На Світлодарському напрямку було пошкоджено електропостачання до Новолуганського, але на вечір фахівці його вже відновили.

У Торецькій громаді під вогнем Нью-Йорк та Суха Балка.

За добу в області 3 загиблих, 4 поранених.

Миколаївщина: ввечері передмістя Миколаєва було обстріляно із РСЗО "Смерч". Руйнувань, постраждалих та жертв немає.

Вдень і вночі буди обстріли Широківської громади. Обстріли були за межами населених пунктів. Влучань і потерпілих за попередньою інформацією немає. Детальна інформаці з’ясовується.

На Херсонщині бойові дії не припиняються. Зранку практично по всій території області було чутно вибухи та обстріли. Також місцеві жителі чули запуск ракет.

На межі гуманітарної кризи окуповані села. Виїзду та в’їзду з Херсонщини окупанти не дають, лише через Крим. Ситуація в області критична.

Теми: війна
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