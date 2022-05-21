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Регионы: россияне поливают огнем восток и юг Украины

Валентина РоманенкоСуббота, 21 мая 2022, 10:09

Российские оккупационные войска равняют с землей Луганщину и Донетчину, обстреливают Харьковщину, Николаевщину, продолжаются боевые действия в Херсонской области.

Источник: данные военных облгосадминистраций

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 8:00.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областях, на Житомирщине, Кировоградщине, Черкасщине, Киевщине, Черниговщине, Сумщине.

В Одесской области днем ​​20 мая враг нанес три ракетных удара по одному из районов области, вечером — один удар по объекту инфраструктуры. Есть повреждения, пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется.

Харьков: по области вражеские боеприпасы попадали в Дергачах, Малой Даниловке, Чугуевском районе – спасатели тушили пожары в частных домовладениях.

Ракетный удар фактически уничтожил Лозовский дворец культуры.

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Вечером, около 20.30, в результате попадания боеприпаса в Харькове горели павильоны одного из рынков города.

Ночью оккупанты обстреливали Золочевскую общину, горели жилые дома.

Всего за сутки в результате российской агрессии в Харьковской области 20 раненых, среди них один ребенок.

Луганщина: за день около 50 разрушенных домов. Авиаудары по Горской и Попаснянской общинам. В Лисичанске за сутки повреждено 23 дома, в соседнем Приволье – 16. Пять – в Северодонецке.

Также россияне попали по школе и объединению "Азот" – там произошло возгорание, пожар ликвидирован. В Лисичанске возникло возгорание бункера с углем на шахте. Есть погибшие и раненые. Подробная информация уточняется.

Донетчина: россияне ведут обстрелы по всей линии фронта от Марьинской до Лиманской общины. За сутки в области повреждены 27 жилых домов и 8 построек гражданской инфраструктуры.

В Марьинской общине враг обстрелял школу в Елизаветовке. Под минометный обстрел попала Красногоровка, большая часть города обесточена.

Под обстрелом снова Авдеевский коксохимический завод и жилые кварталы города.

На Светлодарском направлении было повреждено электроснабжение Новолуганского, но на вечер специалисты его уже восстановили.

В Торецкой общине под огнем Нью-Йорк и Сухая Балка.

За сутки в области 3 погибших, 4 раненых.

Николаевщина: вечером пригород Николаева был обстрелян из РСЗО "Смерч". Разрушений, пострадавших и жертв нет.

Днем и ночью были обстрелы Широковской общины. Обстрелы были вне населенных пунктов. Попаданий и пострадавших по предварительной информации нет. Подробная информация выясняется.

В Херсонской области боевые действия не прекращаются. Утром практически по всей территории области слышны взрывы и обстрелы. Также местные жители слышали запуск ракет.

На грани гуманитарного кризиса оккупированы деревни. Выезда и въезда с Херсонщины оккупанты не дают, только через Крым. Ситуация в области критична.

Темы: война
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