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Подоляк про "жертвувати територіями": Це каже лузер, який у душі вже програв

Олена РощінаСубота, 21 травня 2022, 12:43
Михайло Подоляк, фото ОФісу президента

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк не вважає неможливими перемогу України у війні з Росією та відвоювання захоплених росіянами територій. 

Джерело: Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Як послухати експертів, то Україна мала б тричі замерзнути взимку, в березні залишитися без електрики, а над половиною країни вже майорів би російський прапор. Згадайте це, коли почуєте чергову страшилку, що країна не переживе наступну зиму, а люди залишаться на вулиці без роботи.

Якби щоразу, коли хтось каже "це неможливо", ми опускали руки, у нас би вже не було країни. Якщо чуєте "Україні доведеться жертвувати територіями, бо Росія сильна", – це каже лузер, який у душі вже програв. 

У нас немає іншої країни, ми знаємо, за що б’ємося. Саме тому ми переможемо".

Цьому передувало: Американське видання "The New York Times" у редакційній статті висловило думку, що зараз перемога України у війні з Росією виглядає нереалістичною і що  Україні, можливо, доведеться поступитися територіями. 

На думку редакції NYT, якщо конфлікт призведе до реальних переговорів, "українським лідерам доведеться приймати болючі територіальні рішення, яких вимагатиме будь-який компроміс".

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Теми: Офіс президентавійнаРосіяУкраїна
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