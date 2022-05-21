Подоляк про "жертвувати територіями": Це каже лузер, який у душі вже програв

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк не вважає неможливими перемогу України у війні з Росією та відвоювання захоплених росіянами територій.

Джерело: Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Як послухати експертів, то Україна мала б тричі замерзнути взимку, в березні залишитися без електрики, а над половиною країни вже майорів би російський прапор. Згадайте це, коли почуєте чергову страшилку, що країна не переживе наступну зиму, а люди залишаться на вулиці без роботи.

Якби щоразу, коли хтось каже "це неможливо", ми опускали руки, у нас би вже не було країни. Якщо чуєте "Україні доведеться жертвувати територіями, бо Росія сильна", – це каже лузер, який у душі вже програв.

У нас немає іншої країни, ми знаємо, за що б’ємося. Саме тому ми переможемо".

Цьому передувало: Американське видання "The New York Times" у редакційній статті висловило думку, що зараз перемога України у війні з Росією виглядає нереалістичною і що Україні, можливо, доведеться поступитися територіями.

На думку редакції NYT, якщо конфлікт призведе до реальних переговорів, "українським лідерам доведеться приймати болючі територіальні рішення, яких вимагатиме будь-який компроміс".