Подоляк о "жертвовать территориями": Это говорит лузер, который в душе уже проиграл

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не считает невозможными победу Украины в войне с Россией и отвоевание захваченных россиянами территорий.

Источник: Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Если послушать экспертов, то Украина должна была бы трижды замерзнуть зимой, в марте остаться без электричества, а над половиной страны уже развевался бы российский флаг. Вспомните это, когда вы услышите очередную страшилку, что страна не переживет следующую зиму, а люди останутся на улице без работы.

Если бы каждый раз, когда кто-нибудь говорит "это невозможно", мы опускали руки, у нас бы уже не было страны. Если слышите "Украине придется жертвовать территориями, потому что Россия сильная", – это говорит лузер, который в душе уже проиграл.

У нас нет другой страны, мы знаем, за что боремся. Вот поэтому мы победим".

Этому предшествовало: Американское издание "The New York Times" в редакционной статье высказало мнение, что сейчас победа Украины в войне с Россией выглядит нереалистичной и что Украине, возможно, придется уступить территории.

По мнению редакции NYT, если конфликт приведет к реальным переговорам, "украинским лидерам придется принимать болезненные территориальные решения, которых потребует любой компромисс".