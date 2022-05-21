Враг обстрелял из минометов Черниговскую область

Российские оккупанты 21 мая обстреляли пограничные территории Черниговской области из минометов.

Источник: оперативное командование "Север"

Детали: Около 12:10-12:20 зафиксировали 9 "приходов" из, вероятно, миномета 120мм калибра в направлении Гремяча.

Приблизительно в то же время зафиксировано 6 "приходов" из миномета калибра 120-мм или ствольной артиллерии в направлении Николаевки.

Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним: Утром 21 мая российские оккупанты снова обстреляли приграничье Сумской области.