Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг обстрелял из минометов Черниговскую область

Роман ПетренкоСуббота, 21 мая 2022, 13:46
Враг обстрелял из минометов Черниговскую область
иллюстративное фото гпсу

Российские оккупанты 21 мая обстреляли пограничные территории Черниговской области из минометов.

Источник: оперативное командование "Север"

Детали: Около 12:10-12:20 зафиксировали 9 "приходов" из, вероятно, миномета 120мм калибра в направлении Гремяча.

Реклама:

Приблизительно в то же время зафиксировано 6 "приходов" из миномета калибра 120-мм или ствольной артиллерии в направлении Николаевки.

Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним: Утром 21 мая российские оккупанты снова обстреляли приграничье Сумской области.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Пограничная службаЧерниговская областьвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Все новости...
Пограничная служба
Пограничники подтверждают, что "вагнеровцы" выезжают из Беларуси
Пограничные службы Литвы, Латвии и Польши обсудили сценарий закрытия границы с Беларусью
Пограничники будут выпускать из Украины еще одну категорию военнообязанных
Последние новости
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
Все новости...
Реклама: