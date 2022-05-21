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Зеленський змінив голову Київської ОДА

Валентина РоманенкоСубота, 21 травня 2022, 13:59
Олексій Кулеба

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Павлюка з посади голови Київської обласної державної адміністрації та призначив Олексія Кулебу.

Джерело: укази №352/2022 та №353/2022 від 21 травня оприлюднені на сайті глави держави, Офіс президента, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Деталі: В повідомленні ОП зазначено, що з використанням військового досвіду роботи Павлюка в складних умовах протистояння ворогу навколо Києва були створені нові потужні оборонні лінії.

Під час головування Павлюка Київська область була повністю звільнена від російських окупантів. Одразу після цього розпочалася робота з відновлення інфраструктури регіону.

Мотиви ж звільнення та повернення на цю посаду Кулеби, який очолював область з лютого по середину березня 2022 року, не вказані.

Оновлено: Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко водночас повідомляє, що тепер Павлюк повернеться до військових справ.

Пряма мова: "Його досвід та знання мають працювати саме там, де це найбільше необхідно на військових напрямках.

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А Київщиною займатиметься Олексій Кулеба, який до цього очолював гуманітарний штаб. Тепер він голова Київської обласної державної адміністрації - начальник Київської обласної військової адміністрації".

Що передувало: На засіданні 20 травня Кабінет міністрів погодив звільнення Павлюка та призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації.

Теми: Київська областьмісцева владаЗеленський
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